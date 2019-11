Maltempo | eccezionale nevicata in Alto Adige | 13 mila utenze senza corrente

Maltempo - eccezionale nevicata al Nord/Est : troppa NEVE su Dolomiti e Alto Adige - caos e blackout tra Italia e Austria : Situazione critica per la NEVE al confine tra Italia e Austria: a Heiligenblut è caduto un metro di NEVE nella notte e sono migliaia le case senza corrente elettrica nel Tirolo orientale, in Carinzia e in Stiria. A Heiligenblut, come negli altri comuni della Moelltal, sono chiuse le scuole e gli asili. Gli scuolabus non riescono a circolare sulle strade innevate. Si registrano frane e smottamenti. Sull’autostrada dei Tauri problemi a causa ...