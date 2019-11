Maltempo | blackout Alto Adige | ancora 13mila utenze senza elettricità

Fonte : tg24.sky

(Di sabato 16 novembre 2019) Sonocircalecorrente elettrica indopo le eccezionali nevicate di ieri, 15 novembre (FOTO - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL- ALLERTA METEO IN 7 REGIONI). I disagi vanno oltre la mancanza di: la linea ferroviaria del Brennero risultainterrotta all'altezza di Bolzano per una frana, è stato istituito un servizio di bus sostitutivi tra la stazione di Bolzano e quella di Bronzolo. Inoltre, rimangono chiuse numerose valli, come la val Gardena, la val Badia, la val d'Ega, la val Senales, la val Martello. Sono in tutto 70 le strade chiuse per motivi di sicurezza. Caduti anche alberi carichi di neve In un primo momento erano oltre 60mila lecolpite dal. A complicare i lavori di ripristino anche la caduta di alberi carichi di neve che hanno causato grossi problemi alla viabilità.

