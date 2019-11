Maltempo | allerta rossa in Alto Adige | Emilia e Veneto | arancione in otto regioni

Maltempo - allerta rossa in tre regioni - arancione in altre 8 : Non accenna a migliorare la situazione Maltempo sull'Italia con nuove piogge attese nelle prossime ore e un'allerta meteo che permane su 14 regioni. Ore 19 - Si è salvato dalle...

Maltempo - ancora temporali e il Po fa paura : allerta meteo in molte regioni - l’elenco completo : Una perturbazione atlantica sta interessando l’Italia portando condizioni di generale Maltempo e precipitazioni diffuse, anche temporalesche, su tutto il Paese. Situazione critica in Toscana, ma anche a in provincia di Pordenone. Prorogate le allerte meteo in Lazio e Campania. L'allarme della Coldiretti: "Livello del Po salito di 1,5 metri in 24 ore".Continua a leggere

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : domani codice rosso e arancione per forte Maltempo : La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’Allerta Meteo di color rosso, dalle 18 di oggi alle 12 di lunedì, per il rischio di criticità idrogeologica nel pordenonese e di color arancione sul resto della regione per piogge molto intense, neve, vento forte, acqua alta e mareggiate. Nelle prossime ore sono previste precipitazioni diffuse inizialmente moderate, poi da stanotte in genere intense e temporalesche; molto ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : allerta rossa sul pordenonese : I modelli previsionali prospettano un aggravamento della situazione meteo sulla Zona A del Friuli Venezia Giulia per rischio idrogeologico. A breve sarà diramata un’allerta rossa sul pordenonese. Lo annuncia in una nota il vicepresidente del Fvg con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi. Oggi alle 18.30 è stato convocato, nel Centro operativo della Protezione civile di Palmanova, il Comitato di crisi che sara’ presieduto ...

Allerta Meteo - violento ciclone Mediterraneo scatena una nuova ondata di Maltempo sull’Italia : allarme alluvione al Nordest - altri 300mm di pioggia! : Allerta Meteo – Sta prendendo forma in queste ore sul Nord Africa, tra la Tunisia e l’Algeria nordorientale, la bassa pressione innescata da una ennesima irruzione di aria fredda sub-polare verso l’Ovest Mediterraneo e il territorio nordafricano e che scombussolerà letteralmente il fine settimana italiano. Un nucleo di aria fredda in quota, a circa 5450 m, di -30°C, è penetrato addirittura nel territorio marocchino-algerino ...

Maltempo Lazio - allerta sul litorale : alberi caduti e rischio di alta marea : Il Maltempo che ieri ha interessato il Lazio ha causato ingenti danni e disagi, con alberi caduti, allagamenti di strade e auto in panne. Non solo: permane il pericolo alta marea, dopo la violenta ondata che ha devastato Venezia nei giorni scorsi. E’ emergenza sul litorale laziale a causa del Maltempo che da ieri si è abbattuto in diversi Comuni tra cui Fiumicino e Civitavecchia, a Nord della Capitale. Problematiche relative al Maltempo si ...

Maltempo Veneto : allerta declassata da rossa ad arancione : In relazione al bollettino di criticità emesso nella giornata di ieri, la regione Veneto ha declassato per oggi, sabato 16 novembre, il livello di allerta per rischio idraulico da rossa ad arancione. Permane l’allerta arancione sulla Provincia Autonoma di Bolzano, sul settore occidentale del Friuli Venezia Giulia, sul Lazio centro – meridionale, sul versante occidentale dell’Abruzzo, sull’Umbria, su parte del Molise. Valutata, inoltre, ...

Maltempo - allerta in Piemonte : 7mila utenze senza energia fino a domani : Settemila famiglie e imprese della provincia di Cuneo sono senza elettricità da oltre 24 ore, e lo resteranno fino a domani, a causa della neve: non possono illuminare e soprattutto utilizzare gli impianti di riscaldamento. Sono 500 gli addetti di E-Distribuzione, societa’ del gruppo Enel che gestisce le reti di media e bassa tensione, impegnate a “fronteggiare le conseguenze della forte ondata di Maltempo che ha interessato il ...

Maltempo - ancora temporali e venti di burrasca : nuova allerta meteo : allerta rossa sul Veneto, allerta arancione su Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Abruzzo, Umbria e Molise

Maltempo - allerta meteo ‘arancione’ in Abruzzo : serio pericolo di esondazioni : Il Centro Funzionale d’Abruzzo della Protezione Civile, in considerazione delle previsioni meteorologiche che stanno interessando in queste ore la Penisola, ha emesso un avviso di criticità per i giorni 16 e 17 novembre con previsione di allerta arancione per rischio idraulico diffuso per le zone interne della regione. Nello specifico, dalle prime ore di domani, sabato 16 novembre, al primo pomeriggio di domenica, 17 novembre, ...