Mafia | depistaggio Borsellino | svelati i verbali inediti delle trascrizioni Scarantino

Mafia : Fiammetta Borsellino - ‘frustrante che uomini Stato furono funzionali a depistaggio’ : Caltanissetta, 15 nov. (Adnkronos) – (di Elvira Terranova) “Lo abbiamo ben chiaro che c’è Stato il depistaggio ma è frustrante dovere constatare che tutte le anomalie che sono state portate avanti dagli uomini delle istituzioni e che sono stati funzionali al depistaggio, oggi non sono chiarite. O, comunque, sono stati avviati dei procedimenti. Auspichiamo che si possa andare più a fondo”. Così, all’Adnkronos, ...

Mafia : famiglia Borsellino - ‘confermato il più grande depistaggio della storia - molta amarezza’ : Caltanissetta, 15 nov. (Adnkronos) – “A nome dell’intera famiglia Borsellino, anche di Agnese che non c’è più, non posso che essere contento della conferma della sentenza di appello del processo Borsellino quater che ha confermato le condanne del primo grado, ma non nascondo anche la mia amarezza”. A parlare con l’Adnkronos è Fabio Trizzino, marito di Lucia Borsellino, che è anche avvocato di parte ...

AntiMafia - Csm si divide sulle nomine : alla fine passa Nico Gozzo. Fu pm del processo Dell’Utri e del depistaggio Borsellino : La procura nazionale Antimafia ha tre nuovi sostituti: sono DomeNico Gozzo, sostituto procuratore generale a Palermo, Giuseppe Gatti, pm a Bari, e Roberto Maria Sparagna, pm a Torino. Li ha nominati il Consiglio superiore della magistratura, che però si è diviso di nuovo come già era successo per il nuovo procuratore generale della Cassazione. E a sorpresa è spuntato il nome di Gozzo, già pm a Palermo, dove tra le altre cose ha rappresentato la ...

