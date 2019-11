Madagascar 2 Via Dall’Isola film stasera in tv 16 novembre | cast | trama | curiosità

Fonte : cubemagazine

(Di sabato 16 novembre 2019)2 Viaè ilin tv sabato 162019 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV2 Viain tv:e scheda TITOLO ORIGINALE:: Escape 2 AfricaUSCITO IL: 19 dicembre 2008GENERE: AnimazioneANNO: 2008REGIA: Eric Darnell, Tom McGrath: Ale & Franz, Ben Stiller, Chris Rock, David Schwimmer, Jada Pinkett Smith, Sacha Baron Cohen, Alec BaldwinDURATA: 89 Minuti2 Viain tv:I pinguini convincono Alex il leone, Marty la zebra, Melman la giraffa e Gloria l’ippopotamo ad abbandonare ilper tornare all’amato Zoo di Central Park di New York. I nostri amici animali ...

cineblogit : Stasera in tv: 'Madagascar 2 - Via dall'isola' su Italia 1 - cineblogit : Stasera in tv: 'Madagascar 2 - Via dall'isola' su Italia 1 - Ash71Pietro : Stasera in tv: 'Madagascar 2 - Via dall'isola' su Italia 1 -