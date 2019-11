Lutto in Tv | muore il «papà del varietà» Antonello Falqui

Ginnastica in Lutto : Melanie Coleman muore a 20 anni. La tragedia sotto gli occhi dell’allenatore - ancora sotto choc : “Siamo tutti sconvolti” : La tragedia durante l’allenamento. Un incidente che si è rivelato fatale per la giovane promessa della Ginnastica Melanie Coleman, morta a soli 20 anni a 2 giorni dal ricovero, in gravissime condizioni, in ospedale. Come riporta Il Messaggero, che cita la CNN, venerdì scorso la ginnasta, che nonostante la giovane età aveva già accumulato un’esperienza tale da insegnare ad allenare i bambini, si stava allenando come faceva tutti i giorni sulle ...

Lutto nel giornalismo italiano. Ha un malore in redazione : Anna Zegarelli muore a 52 anni. Cordoglio : Lutto nel mondo del giornalismo. È morta a soli 52 anni la giornalista veneta Anna Zegarelli. La Zegarelli lavorava nel Gruppo Athesis, era redattrice di Tele Arena e Radio Verona. Un Lutto gravissimo che ha sconvolto tutto il Paese: Anna Zegarelli aveva solo 52 anni. Era giornalista professionista dal 2007 e aveva avuto un malore lunedì 4 novembre. La donna, al momento in cui si è sentita male, si trovava in redazione. Subito sono stati ...

Lutto a Bibbona - esplosione in casa per una fuga di gas : mamma Martina muore a 40 anni : È morta dopo 40 giorni di agonia Martina Rossetti, rimasta ferita nell'esplosione della sua casa a Bibbona, in provincia di Livorno, avvenuta per una fuga di gas lo scorso 22 settembre. A nulla sono valsi i vari interventi a cui la donna è stata sottoposta. Ancora in pericolo di vita anche il compagno, 41 anni, mentre sta meglio il figlio di 14. Il sindaco, Massimo Fedeli: "Qualsiasi parola ora sarebbe inutile".Continua a leggere

Lutto nel mondo del calcio - muore a 51 anni ex calciatore dell’Inter dei record : mondo del calcio in Lutto, è venuto infatti a mancare un ex calciatore dell’Inter dei record di Giovanni Trapattoni. Si tratta di Alberto Rivolta, difensore nerazzurro scomparso prematuramente all’età di 51 anni. Una lunga malattia se l’è portato via a Monza. Rivolta lottava con una forma rarissima di tumore del sistema nervoso centrale. Nella sua carriera ha indossato anche le maglie di Parma, Cosenza, Livorno e Seregno, ...

Lutto a Presicce : Siria Fanciullo muore a soli 17 anni in un incidente : Morire a soli 17 anni. Impossibile da accettare. Un Lutto che ha colpito Presicce nella notte di Halloween. Siria Fanciullo

Lutto a Carsoli - schianto con l’auto mentre torna dall’Eurochocolate : Federica muore a 23 anni : Federica Ferrante è morta a 23 anni dieci giorni dopo essere rimasta vittima di un incidente sull'autostrada E45 all'altezza di Todi: la giovane stava tornando dall'Eurochocolate di Perugia con un amico quando la loro auto è stata prima tamponata da un'altra vettura e poi si è capovolta. Lutto a Carsoli, paese d'origine del papà della vittima, e a Roma, dove risiedeva.Continua a leggere

Lutto nel mondo del calcio : muore ex attaccante di Milan e Lazio : Lutto nel mondo del calcio, è morto a Milano Renzo Burini, ex attaccante di Milan e Lazio che aveva da poco compiuto 92 anni. Negli anni ’50, Burini vinse uno Scudetto con i rossoneri e una Coppa Italia con i biancocelesti. Ala rapida dotata del fiuto del gol, Burini ha collezionato 194 presenze e 88 reti con il Milan, con cui esordì appena ventenne, segnando una doppietta in un 8-1 contro il Bari. Nella stagione 1950/51 contribuì ...

Schianto fatale. Pietro Gandolfo muore a 38 anni - l’arte nelle sue fotografie. Una città in Lutto : Schianto nella notte a Pontedera tra un’auto e una moto durante una manovra di sorpasso. Pietro Gandolfo, noto fotografo di Santa Croce sull’Arno, è morto nella notte a seguito di un incidente stradale avvenuto a La Rotta, sulla Tosco Romagnola, poco prima dell’una. Gandolfo, 38 anni, era in sella alla sua moto quando si sarebbe scontrato con un’auto che viaggiava nella sua stessa direzione lungo la Toscormagnola, verso Montopoli. L’impatto gli ...

Gravissimo Lutto nel calcio - calciatore cade dal sesto piano e muore [NOME e DETTAGLI] : Gravissimo lutto nel mondo del calcio nelle ultime ore, è morto il calciatore argentino Ezequiel Esperon, il centrocampista è precipitato dal sesto piano di un palazzo in cui si trovava con degli amici a causa di una ringhiera che ha ceduto sotto il suo peso. Immediato l’intervento dell’ambulanza, Esperon dava ancora segni di vita ma è morto durante il trasporto in ospedale. Il calciatore era svincolato dopo aver giocato el ...

Lutto a Osimo - Luca muore annegato a 20 anni mentre è in vacanza con un amico a Ibiza : Tragedia a Ibizia, dove Luca Pezzolesi, 20 anni di Osimo, è morto dopo essersi tuffato nella zona di Cala Conta. È successo domenica pomeriggio: immediatamente sono cominciate le ricerche che sono terminate dopo 20 ore con il ritrovamento del corpo del giovane, deceduto per annegamento. Attesa per i risultati dell'autopsia, in programma oggi.Continua a leggere

Uruguay - Lutto nel calcio : muore giocatore 17enne del Boston River per arresto cardiaco : Arriva un'altra tragica notizia che riguarda il calcio: dopo le recenti morti di Ricksen (a 43 anni per SLA) e di Maynard (ucciso in una sparatoria ad Amsterdam), arriva un altro decesso, questa volta parliamo di un giovane 17enne che giocava in Uruguay, nel Boston River. Si chiamava Agustin Martinez ed ha subito un arresto cardiaco in una partita contro il Cerro, valida per la seconda gara del Torneo Clausura di Tercera División. Il giocatore ...

Campania in Lutto - Francesca muore dopo quattro giorni di agonia in ospedale : La Campania piange la terza vittima del tremendo incidente mortale avvenuto la scorsa settimana sulla Strada Statale Telesina, nel beneventano: dopo quattro giorni di agonia anche il cuore della 20enne Francesca Schirinzi ha smesso di battere. Il tremendo impatto e la morte di zio e nipote I fatti si sono verificati mercoledì scorso, 18 settembre, sulla Strada Statale 372, in direzione Benevento: a impattare violentemente tra loro erano stati ...

Acerra in Lutto - muore neonata di cinque mesi per un rigurgito di latte : Acerra in lutto per la morte di una bambina di soli cinque mesi: la piccola avrebbe perso la vita a causa di un rigurgito di latte che le avrebbe impedito di respirare per diverso tempo, provocandone il decesso. Inutile la corsa alla clinica Villa dei Fiori. La tragica scoperta e i primi soccorsi I fatti si sono verificati nella tarda serata di ieri, domenica 22 settembre, poco prima della mezzanotte: la piccola abitava nel rione Madonnella, ad ...

Olanda - Lutto nel calcio : muore in una sparatoria il difensore Maynard : Altra tragedia nel mondo del calcio, che riguarda sempre l'Olanda: dopo la morte per SLA dell'ex Rangers Ricksen, il 19 settembre è stato ucciso a colpi di pistola il difensore 32enne Kevin Maynard. L'ex giocatore è rimasto colpito mentre si trovava all'interno della sua auto e attualmente la polizia sta indagando alla ricerca di due sospetti, che secondo alcuni testimoni presenti sul luogo del delitto sarebbero scappati utilizzando uno scooter. ...