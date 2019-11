Louis Vuitton-Milan | tornano le voci sull’operazione da 975 milioni

League of Legends ci mostra la prima skin firmata Louis Vuitton : Il mese scorso Riot Games aveva annunciato una collaborazione con la casa di moda Louis Vuitton per creare delle skin da inserire all'interno del MOBA League of Legends. Oggi possiamo dare uno sguardo alla prima skin annunciata: chiamata True Damage Qiyana Prestige Edition, la skin mostra l'arma dell'eroina ricoperta dall'iconico logo.La skin di Qiyana è stata disegnata da Nicolas Ghesquière, direttore artistico delle collezioni femminili di ...

League of Legends : Riot Games svela la prima skin firmata Louis Vuitton : Il mese scorso Riot Games aveva annunciato una collaborazione con la casa di moda Louis Vuitton per creare delle skin da inserire all'interno del MOBA League of Legends. Oggi possiamo dare uno sguardo alla prima skin annunciata: chiamata True Damage Qiyana Prestige Edition, la skin mostra l'arma dell'eroina ricoperta dall'iconico logo.La skin di Qiyana è stata disegnata da Nicolas Ghesquière, direttore artistico delle collezioni femminili di ...

Tiffany - maxi-offerta del gruppo francese che ha Louis Vuitton e Sephora per acquistare la gioielleria più amata da Audrey Hepburn : Il gigante del lusso mondiale Lvmh vuole prendersi anche Tiffany e ha annunciato di aver avviato “discussioni preliminari” con il gioielliere americano per un possibile acquisto. L’offerta, secondo diverse fonti, si aggira attorno ai 14,5 miliardi di dollari in contanti. Ma secondo indiscrezioni provenienti dagli Stati Uniti, Tiffany, che si è rivolta a banche d’affari per valutare l’offerta di Lvmh, sarebbe ...

«Time Capsule» - viaggio nella storia di Louis Vuitton : Il viaggio di Louis Vuitton inizia nel 1854, anno della sua fondazione, e oggi, ben 165 anni dopo, la maison ha deciso di raccontarsi al pubblico con una mostra speciale che ne narra l’evoluzione ultra centenaria e il suo carattere pionieristico. «Time Capsule», questo il titolo, è un’esposizione internazionale e itinerante che fino al 20 ottobre farà tappa a Milano, nella splendida Piazzetta Reale, con ingresso gratuito. Ma c’è di più, perché ...

Justin Timberlake - un uomo lo prende per una gamba prima della sfilata di Louis Vuitton (VIDEO) : Justin Timberlake e Jessica Biel stavano scendendo dall’auto per il ‘tradizionale’ momento davanti ai fotografi prima della sfilata di Louis Vuitton a Parigi, quando un uomo ha afferrato il cantante e attore per una gamba. Justin, sulle prime, deve essersi impaurito. Poi lui e la moglie hanno sorriso. Da parte sua, il “disturbatore”, l’ucraino Vitalii Sediuk, ha precisato che quella che ha messo in atto non è ...

Repubblica : Louis Vuitton/Milan - si tratta. Elliott spinge lo stadio per rendere appetibile la vendita : E’ da due mesi che negli ambienti parigini della moda circola la voce che Bernard Arnault, proprietario del gruppo Lvmh–Louis Vuitton, voglia acquisire il Milan. La notizia è stata smentita dalla multinazionale, ma i Milanisti si aggrappano alla speranza, scrive Repubblica. Il club non centra la Champions da 6 anni e anche in questa stagione ha iniziato male, con 3 sconfitte in 5 giornate. Hanno fatto peggio solo Spal e Sampdoria. I tifosi ...

League of Legends e Louis Vuitton insieme per dar vita ad una collezione di moda digitale : Riot Games sta collaborando con la storica casa di moda francese Louis Vuitton per creare design di moda sia reali che disponibili all'interno di League of Legends.In occasione del Campionato Mondiale del MOBA di Riot Games, Louis Vuitton collaborerà con lo studio di sviluppo per creare un particolare porta trofeo dedicato alla coppa che verrà consegnata al vincitore. Questo contenitore seguirà lo schema di quello progettato per il Roland ...

Louis Vuitton - nuova partnership nel mondo degli eSports : Louis Vuitton, celebre marchio di moda, e Riot Games, società statunitense di sviluppo dei videogiochi, hanno annunciato l’avvio di una collaborazione storica per “League of Legends”. Dal suo lancio nel 2009, League of Legends, gioco multiplayer online, è diventato un fenomeno globale e il gioco per PC più utilizzato al mondo. Ogni anno Riot Games […] L'articolo Louis Vuitton, nuova partnership nel mondo degli eSports è stato realizzato da ...

Louis Vuitton - omaggio a Milano : La tela Trianon Grey nel 1854, quella a righe nel 1872, la Damier nel 1888 e finalmente, nel 1896, l'iconica Monogram. Quella per cui tutti conosciamo Louis Vuitton. Divenuta, nei decenni, texture deluxe per valigie, set da lavoro, da viaggio, cappotti, gioielli, mocassini e di un'infinita gamma di accessori. Persino la corda per la palestra o i palloni da calcio riproducono sulle loro superfici il logo customized "LV". A ...