L' Oroscopo | classifica 18 novembre | Gemelli frizzanti | relax per Capricorno | Pesci flop

L'Oroscopo del giorno 18 novembre - predizioni e classifica seconda sestina : Aquario top : L'oroscopo del giorno 18 novembre 2019 riprende in questa sede a "macinare" previsioni. A tal proposito, oltre a poter analizzare per bene l'Astrologia applicata agli ultimi sei segni, in bella mostra risulta soprattutto la nuova classifica stelline di lunedì. Ansiosi di sapere chi, tra i sei simboli rappresentati in questo contesto potrà contare sul positivo supporto delle stelle? Andiamo dunque per gradi svelando il più fortunato in assoluto: ...

L'Oroscopo di domani 17 novembre e classifica : recupero psicofisico per Cancro e Bilancia : L'Oroscopo di domani, 17 novembre, è pronto a svelare che tipo di domenica sarà. Ad influenzare l'intera giornata è la Luna calante in Cancro che appaga i sensi e favorisce la calma. Si prospetta una domenica di recupero psicofisico per molti segni tra cui i nati del Cancro e della Bilancia. Pur essendo un giorno di riposo, non mancano delle incombenze da sbrigare. Approfondiamo il tutto scoprendo dettagliatamente le previsioni del giorno per ...

Oroscopo - classifica 17 novembre : Gemelli perplessi - relax per Toro : Domenica 17 novembre 2019 troviamo la Luna assieme al Nodo Lunare nell'orbita del Cancro mentre Plutone e Saturno saranno sui gradi del Capricorno. Il Sole e Mercurio stazioneranno in Scorpione come Giove in Sagittario ed il rivoluzionario Urano in Toro. Infine Marte proseguirà il suo moto in Bilancia e Nettuno rimarrà in Pesci. Previsioni astrologiche favorevoli per Cancro e Sagittario, meno rosee invece per Vergine e Capricorno. Sul podio 1° ...

L'Oroscopo di domani 16 novembre e classifica : uscite per Leone - Bilancia lunatica : L'oroscopo di domani, 16 novembre, è pronto a svelare che tipo di sabato sarà. Dopo giornate intense tra lavoro, casa e famiglia, la settimana può dirsi finalmente conclusa. In questa giornata e in quella di domenica, la Luna è nel suo domicilio naturale, ovvero nel Cancro. Questo significa che si prospetta un week-end fatto di emozioni, ma anche di sbalzi umorali come nel caso della Bilancia. Qualcuno potrebbe attuare una profonda ...

L'Oroscopo di domani 15 novembre e classifica : ammiratori segreti per Aquario e Toro : L'oroscopo di domani, venerdì 15 novembre, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Siamo alle porte del week-end ed anche questa settimana volge a conclusione. In questo venerdì la Luna sarà dapprima nel segno del Gemelli e poi nel pomeriggio entrerà in Cancro, nel suo domicilio. Faccende di cuore, lavoro e di casa, scopriamo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica. classifica e previsioni del 15 ...

Oroscopo 16 novembre - classifica : Vergine poliedrico - umore flop per i Gemelli : Sabato 16 novembre troveremo la Luna ed il Nodo Lunare sull'orbita del Cancro mentre Marte stazionerà in Bilancia. Mercurio e il Sole saranno sui gradi dello Scorpione come Saturno e Plutone in Capricorno e Giove assieme a Venere che continueranno il loro transito nel segno del Sagittario. Infine Urano permarrà in Toro e Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Previsioni zodiacali favorevoli per Vergine e Sagittario, meno rosee invece per Scorpione ed ...

Oroscopo del giorno 15 novembre con classifica - ultimi sei segni : Acquario e Pesci 'top' : L'Oroscopo del giorno 15 novembre mette sotto analisi la giornata relativa al prossimo venerdì. In evidenza nell'articolo, come ormai prassi, la nuova classifica stelline quotidiana, nonché le previsioni su amore e lavoro nel frangente impostate sui segni dalla Bilancia, fino al segno dei Pesci. Prima di dare qualche anticipo sui migliori e i peggiori del periodo, è d'obbligo mettere in rilievo un transito astrale abbastanza significativo: ...

L'Oroscopo di domani 14 novembre e classifica : stelle favorevoli per Bilancia e Sagittario : L'oroscopo di domani, giovedì 14 novembre, è pronto a svelare che tipo di giornata aspettarsi. Siamo in un periodo di Luna Calante che dona spirito di iniziativa e tanta energia psicofisica. In questo particolare momento non si esclude la voglia di adoperare cambiamenti sia interiori che esteriori. In questo giovedì, il cielo astrale di ciascun segno ha molto da dire. Le stelle saranno favorevoli per i Bilancia e i Sagittario. Approfondiamo ...

L'Oroscopo di domani 13 novembre - primi sei segni con classifica : la Luna 'sposa' Gemelli : L'oroscopo di domani, mercoledì 13 novembre 2019 è pronto a mettere sulla bilancia della positività - o eventualmente della negatività - il terzo giorno della settimana in corso. Curiosi di sapere se questo mercoledì le stelle saranno dalla vostra parte? Lo scoprirete subito andando a spulciare nella nuova classifica con le stelline, in questo contesto relative ai primi sei segni dello zodiaco. Nella fattispecie andremo ad indagare - ...

L'Oroscopo del giorno 13 novembre e classifica - predizioni 2^ sestina : Acquario al top : L'oroscopo del giorno 13 novembre 2019 porta in primo piano le previsioni e relativa Astrologia di mercoledì. Ad essere analizzati principalmente nei reparti relativi all'amore e al lavoro saranno, come da titolo, i sei segni appartenenti alla seconda metà dello zodiaco. Ansiosi di sapere cosa riserveranno le stelle a metà settimana? Siamo più che certi del fatto che tanti di voi lettori non vedono l'ora di scoprire se il proprio segno di ...

L'Oroscopo di domani 12 novembre e classifica : giornata serena per Scorpione - bene i Pesci : L'oroscopo di domani, martedì 12 novembre, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. I riflettori saranno puntati su amore, lavoro, casa e famiglia. Il freddo e le giornate corte portano malumore e voglia di starsene al chiuso. I nati dello Scorpione avranno una giornata complessivamente decente, andranno molto bene le cose per Pesci e Gemelli. Approfondiamo nel dettaglio le previsioni del giorno per tutti i segni e scopriamo l’annessa ...

L'Oroscopo di domani 11 novembre e classifica : lunedì stellare per Cancro e Bilancia : L'Oroscopo di domani 11 novembre è pronto a svelare che lunedì sarà. Innanzitutto le stelle sorridono a Cancro e Bilancia sia per le faccende di cuore che quelle lavorative. Riparte una nuova settimana e si torna alla solita routine quotidiana che per molti appare stressante e noiosa. Le coppie dell'Ariete avranno delle discussioni economiche, i nati del Toro riceveranno gli stimoli giusti, mentre i Pesci affronteranno delle sfide. Amore, ...

Oroscopo Paolo Fox - la classifica della settimana dall'11 al 17 novembre 2019 : Amore, fortuna, lavoro: cosa dicono le stelle? Ecco le previsioni dell'astrologo più seguito dagli italiani pubblicate su...

Oroscopo Paolo Fox - la classifica della settimana dall'11 al 17 novembre 2019 : Amore, fortuna, lavoro: cosa dicono le stelle? Ecco le previsioni dell'astrologo più seguito dagli italiani pubblicate su...