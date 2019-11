Lorenzo Insigne Brilla in Nazionale | il magnifico talento che Napoli disprezza

Sky - la probabile formazione dell’Italia. Gioca Insigne. Florenzi preferito a Di Lorenzo : Questa sera l’Italia di Roberto Mancini incontra la Bosnia. L’obiettivo è vincere, anche se la qualificazione è già centrata. Il ct vuole battere il record di Pozzo e valutare i progressi del gruppo che porterà con sé all’Europeo. Gianluca Di Marzio scrive che il turnover sarà ridotto all’osso. In porta, al momento, Donnarumma sembra essere in vantaggio su Sirigu. In difesa, invece, Florenzi dovrebbe essere preferito a Di ...

Bosnia-Italia - Mancini prova il 4-3-3 con Di Lorenzo e senza Insigne : Venerdì si giocherà Bosnia-Italia valevole per le qualificazioni all’Europeo (siamo già qualificati). A Coverciano il ct Mancini ha provato il 4-3-3 e ha provato la possibile formazione. Insigne non è stato schierato tra gli undici titolari. Casacca azzurra invece per Di Lorenzo. Mancini ha provato Donnarumma, quindi la linea difensiva composta da Di Lorenzo, Bonucci, Mancini e Biraghi. A centrocampo, Jorginho nel mezzo con la fianco ...

I convocati di Mancini : confermati Meret - Di Lorenzo e Insigne : Nessuna novità in casa Napoli per i convocati di Roberto Mancini per le due partite con la Bosnia Erzegovina (venerdì 15 novembre a Zenica) e l’Armenia (lunedì 18 novembre a Palermo). confermati i 3 azzurri, Meret, Di Lorenzo e Insigne, nonostante le voci che avrebbero voluto il capitano fuori dalla Nazionale. Tre le novità assolute: Castrovilli della Fiorentina, Cistana del Brescia e Orsolini del Bologna. Ancora escluso invece Mario ...

Ancelotti : “Gestione buona - possiamo fare meglio. Ibrahimovic? Dopo lo chiamo lo aspettiamo a Napoli. Milik ha ritrovato la chimica - Di Lorenzo una sorpresa ogni volta che gioca! Insigne…” : Carlo Ancelotti parla al termine di Napoli-Verona Il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Napoli-Verona, finita per 2-0 grazie ad una doppietta di Milik. Ecco quanto ha dichiarato: “Risultato importante per ripulire l’ambiente da qualche scoria. La seconda parte è stata ben controllata. Abbiamo giocato contro una squadra fisica. Abbiamo sofferto un po’ nel primo tempo. Gestione buona, ...

Antonio Insigne : ”Lorenzo ha voglia e foga di vincere con il Napoli” : Antonio Insigne: Lorenzo vuole vincere. Non ce l’ha con Ancelotti, gioca sempre per la squadra. Presuntuoso? Per niente, è molto umile In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Antonio Insigne, fratello di Lorenzo. Queste le sue parole: “Il mio augurio è quello di festeggiare sia Roberto che Lorenzo. Al di là del calcio sono i miei fratelli e desidererei che a fine anno gioissero entrambi con ...

Antonio Insigne : “Lorenzo vuole vincere lo scudetto - non gioca per sé ma per la squadra! Non ha mai parlato male di Ancelotti - sono solo dicerie. Il malumore è travisato…” : Antonio Insigne parla del momento del fratello con la maglia del Napoli Antonio Insigne, fratello di Lorenzo capitano del Napoli è intervenuto in diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, per parlare del momento che sta vivendo suo fratello in maglia azzurra: “Il mio augurio è quello di festeggiare sia Roberto che Lorenzo. Al di là del calcio sono i miei fratelli e desidererei ...

Napoli – De Laurentiis furioso - le parole del presidente su Mertens e Insigne : “Lorenzo deve tranquillizzarsi” : De Laurentiis senza peli sulla lingua: le parole del presidente del Napoli su Insigne e Mertens Tensione in casa Napoli, Aurelio De Laurentiis non le manda a dire ai suoi giocatori. Il presidente della squadra partenopea, a margine della firma della convenzione per il San Paolo con il Comune, non ha nascosto un pizzico di disappunto per la questione Insigne: “non c’ero al summit di Insigne con Raiola e Ancelotti, il problema di ...

Italia - Mancini : “Crediamo di aver messo insieme una buona squadra : a destra ne ho chiamato uno in più che è Di Lorenzo - se lo meritava. Insigne e Bernardeschi sono importanti. Su Balotelli…” : La conferenza stampa di Mancini Il 13 ottobre la Nazionale Italiana scende in campo all’Olimpico contro la Grecia, tre giorni dopo a Vaduz contro il Liechtenstein. Il tecnico Roberto Mancini ne parla in conferenza stampa dal Centro Tecnico Federale di Coverciano: Inter-Juventus alza il livello della Serie A? “E’ stata una partita intensa, con giocatori bravi. sono gare diverse dalle altre. Sì, senza dubbio”. Che ...

Napoli - Carlo Ancelotti e Lorenzo Insigne : dopo la lite c'è il compromesso : Finita l' iniziale luna di miele, adesso Carlo Ancelotti deve fronteggiare un primo momento di tensione, il cui esito determinerà il futuro prossimo del Napoli. I risultati delle ultime partite c' entrano fino ad un certo punto, perché il tecnico reggiano - mai così nervoso e corrucciato - si ritrov

Champions League - Genk-Napoli 0-0 : la ‘microfobia’ ferma gli azzurri anche in Belgio. E Ancelotti manda Lorenzo Insigne in tribuna : È un Napoli affetto da microfobia? Un elefante che lotta alla pari contro altri colossi ma che va in crisi ad ogni topolino che si trova tra le zampe? Così sembrerebbe se anche il Genk, dopo il Cagliari, il Brescia e a tratti il Lecce, ferma gli azzurri e li spaventa più del Liverpool campione d’Europa. Lo scialbo pareggio a reti inviolate rimediato in Belgio evidenzia che c’è un problema nella squadra di Ancelotti, forse anche più ...

Giuntoli : «Non capisco lo scalpore per Insigne in tribuna. Lorenzo come l’ha presa? È tranquillo» : «Non capisco tutto questo scalpore per Insigne in tribuna, abbiamo tanti calciatori validi in rosa. Poi c’è questa regola dei diciotto che un po’ ci condanna. Carlo ha optato per questa scelta, una formazione accorta, con un centrocampista in più e due attaccanti. In panchina ha portato un attaccante di stazza come Llorente e uno piccolino come Mertens. Insigne come l’ha presa? È tranquillo. Milik ha passato estate un po’ ...