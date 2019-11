Lorella Boccia | età | altezza | peso | marito

Sanremo 2020 - Diletta Leotta e Lorella Boccia potrebbero affiancare Amadeus : Il 70° Festival della Canzone Italiana andrà in onda dal 4 all'8 febbraio 2020 ed avrà come Direttore Artistico il conduttore ravennate Amadeus. In casa Ariston le rivoluzioni al regolamento per questa nuova edizione della kermesse canora sono state molteplici, tutte decise dal presentatore, come la 'Serata Cover' e la giuria diversa ogni sera. Per la 'Serata Cover' del 6 febbraio ogni cantante in gara dovrà esibirsi in una canzone presentata ...

Retroscena Blogo : Sanremo 2020 - i nomi 'nuovi' di Diletta Leotta e Lorella Boccia : A tre mesi dall'inizio del Festival, continuano a rincorrersi le indiscrezioni sul cast che accompagnerà il direttore artistico e conduttore Amadeus nelle cinque serate previste su Rai1.Dopo avervi raccontato delle ospitate pregiate di Antonella Clerici, Roberto Benigni, Fiorello (sicuro) e Jovanotti (praticamente certo), Blogo è in grado di anticipare i nomi 'nuovi' che sarebbero emersi nelle ultime ore. prosegui la letturaRetroscena Blogo: ...

Silvia Toffanin piange per il matrimonio di Lorella Boccia : frecciatina a Pier Silvio : Video matrimonio Lorella Boccia a Verissimo: Silvia Toffanin si emoziona Momento di commozione a Verissimo per Silvia Toffanin. La conduttrice Mediaset si è emozionata nel vedere le immagini del matrimonio di Lorella Boccia e Niccolò Presta, figlio del più famoso Lucio. Non è la prima volta che la Toffanin si scioglie davanti alle immagini di […] L'articolo Silvia Toffanin piange per il matrimonio di Lorella Boccia: frecciatina a Pier ...

Verissimo - Lorella Boccia racconta l’aggressione : ‘Non riuscivo a sfilarmi la mia fedina - avevo paura’ : “Minacciati da un coltello abbiamo dato tutto quello che avevamo” Lorella Boccia racconta a Verissimo per la prima volta la brutale aggressione di cui sono stati vittime lei e il marito (si sono sposati a giugno) Niccolò Presta la notte tra il 3 e il 4 ottobre a Roma. La presentatrice e ballerina di Amici, ora in tv con Amici Celebrities ricorda: “Siamo usciti dal ristorante, dopo una cena romantica. Camminando verso la macchina ...

