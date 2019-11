LIVE Russia-Belgio 0-4 | HIGHLIGHTS e diretta tv streaming

LIVE Italia-Russia - Europei curling 2019 in DIRETTA. Buona la prima per gli azzurri : battuta 8-6 la Russia con qualche patema : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.50: Appuntamento alle 20 di questa sera per la “mission impossible” degli azzurri contro la Scozia. Buona giornata e buon week end a tutti coloro che ci hanno seguito 11.49: Buone notizie anche dalla Divisione B femminile con l’Italia che ha travolto la Spagna con il punteggio di 11-4 11.48: Gli altri risultati della mattinata: Scozia-Norvegia 10-4, Svizzera-Olanda 9-4, ...

11.20: End 9: Italia a punto dopo i due lanci di Gonin 11.17: ARRIVA IL DOPPIO PUNTO PER L'ITALIA CHE SE NE VA! Glukhov non riesce a spazzare via le stone azzurre e l'Italia vola sull'8-4 11.12: Doppia stone azzurra a punto quando manca l'ultimo lancio di Retornaz e Glukhov 11.04: Italia a punto dopo 4 stone, guardia centrale e a destra per la Russia 10.58: SI riscatta ...

10.27: Nella Division B, dopo 4 end Italia avanti 4-2 contro la Spagna 10.22: Stavolta niente miracoli per Retornaz che riesce a togliere dal punto una sola stone e la russia piazza ben due stone a segno: Italia-russia 4-3 a metà gara 10.18: C'è la russia a punto dopo il primo lancuio di Retornaz 10.14: Il primo lancio di Mosaner porta l'Italia al doppio punto ma la mano è per la ...

9.51: Quarto end: russia a punto dopo sei lanci 9.46: Accorcia le distanze la russia. Glukhov riesce a spazzare via la stone azzurra ma non a mettere due stone a punto. 2-1 Italia dopo tre end e la mano torna a Retornaz e compagni 9.43: Azzurri a rischio quando manca l'ulimo tiro di Glukhov. C'è la stone rossa a punto ma quella russa è vicinissima. Se il russo riuscirà a togliere ...

La presentazione degli Europei – Le speranze dell'Italia – I favoriti degli Europei Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Russia, match valido per gli Europei 2019 di curling. Gli azzurri scenderanno sul ghiaccio di Helsingborg (Svezia) per fare il loro debutto nella rassegna continentale, prima partita subito molto importante per la nostra Nazionale che si ...

La nostra DIRETTA LIVE si conclude qua. Grazie per essere stati con noi e rimanete su OA Sport per avere tutte le notizie sul basket italiano, europeo e statunitense. Finisce qua. Si ferma sul campo del Khimki, dopo sei successi consecutivi, la striscia positiva dell'Olimpia Milano. 87-79 Canestro di Tarczewski a 5″ dalla fine. 87-77 1/2 ai liberi del Chacho. 87-76 2/2 ai liberi di ...

h 22.56 Le Pagelle della gara Borussia MOENCHENGLADBACH (4-2-3-1): Sommer 6; Lainer 6,5, Elvedi 5, Jantschke 6 (dal 28′ Hofmann), Wendt 6(dall'85 Bensebaini sv); Ginter 6, Zakaria 6,5; Neuhaus 6 (dal 75′ Plea 6,5), Bènes 6, Thuram 7; Stindl 5,5. All. Rose 6,5. ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez 5,5; Santon 5,5, Smalling 6, Fazio 5,5, Kolarov 5,5; Mancini 5 (dal 59′ Diawara 5), Veretout 6; ...

90+2′ Fallo su Smalling da parte di Plea. Intanto viene ammonito per perdita di tempo Diawara. 90+2′ Kolarov sul ribaltamento di fronte, dopo aver commesso fallo, sbroglia nel centro dell'area mettendo in angolo. 90+1′ Chiusura decisiva di Lainer su Kluivert, lanciato (ancora una volta) in velocità. 90′ Saranno 5 i minuti di recupero. 89′ Under recupera la palla, ...

86′ Ora invece è il Gladbach a cercare di prendere in mano il comando delle operazioni. 83′ Minuti di calcio non indimenticabili. Ora è Pau Lopez ad andare al rinvio, dopo un corner non sfruttato al meglio dai padroni di casa. 80′ Terzo cambio nella Roma: fuori Pastore, dentro Perotti. Argentino per argentino, trequartista per trequartista. 78′ Tiro di Dzeko: respinto. 76′ ...

69′ ANCORA Kluivert, QUESTA VOLTA E' ALTO DI POCHISSIMO IL TIRO! Una freccia infuocata "il figlio di Patrik" a cui, in questo momento, manca solo il gol. 68′ Kluivert PER UN SOFFIO NON ARRIVA ALL'IMPATTO CON LA PALLA! Palla geniale di Dzeko per l'olandese che arrivato in "zona rossa" non riesce a colpire. 67′ Gioco fermo intanto per un ...

Borussia Monchengladbach-Roma live – Dopo gli impegni in campionato, la Roma torna a giocare in Europa League. I giallorossi guidano il girone, nonostante il pareggio contro il Borussia Monchengladbach all'andata. Roma beffata nel finale da un calcio di rigore inesistente concesso dall'arbitro scozzese Collum ai tedeschi. Sfida che potrebbe rivelarsi decisiva in chiave qualificazione per la squadra di Paulo Fonseca, visto ...

66′ Santon commette fallo di mano nel tentativo di anticipare altissimo, oltre la metà campo offensiva, il suo diretto avversario. 64′ FazioOOOOOOOOOOO PROPRIO LUI: E' 1-1! SI FA PERDONARE DELL'AUTOGOL ANDANDO A FIRMARE IL PARI 64′ Punizione per la Roma, ancora a spingere. Salgono le torri, Fazio prova a farsi perdonare. 63′ Fatica a liberare ...

Borussia Monchengladbach-Roma live – Dopo gli impegni in campionato, la Roma torna a giocare in Europa League. I giallorossi guidano il girone, nonostante il pareggio contro il Borussia Monchengladbach all'andata. Roma beffata nel finale da un calcio di rigore inesistente concesso dall'arbitro scozzese Collum ai tedeschi. Sfida che potrebbe rivelarsi decisiva in chiave qualificazione per la squadra di Paulo Fonseca, visto ...

46′ COMINCIA LA RIPRESA: PALLA AL Borussia MOENCHENGLADBACH In un primo tempo dove la Roma ha sofferto la pressione dei padroni di casa, riuscendo comunque a non rischiare troppo, a determinare il risultato di 1-0 a favore del Borussia Monchengladbach è stato lo sfortunato autogol di Fazio. Nella ripresa ai Giallorossi servirà più passo e pericolosità in attacco, se vorranno cambiare le sorti ...