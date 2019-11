LIVE MotoGP | GP Valencia 2019 in DIRETTA | Marquez domina la scena | Rossi e Dovizioso

Fonte : oasport

(Di sabato 16 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.34è di nuovo ai box pronto per il run finale. Cade Bagnaia all’uscita dei box! Caduta stranissima 10.33 Morbidelli peggiora nel T3 e chiude senza migliorare per 5 centesimi.effettua un giro lento, mentre i rivali sono ancora tutti ai box 10.32procede con un altro giro interessante ma non migliora, Morbidelli di nuovo con un ottimo T1 10.31 Petrucci scalza subitoed è quinto a 310, occhio a Morbidelli che si mette in quarta a 249 10.30si presenta al T2 con 231 millesimi, quindi 329 al T3, conclude in 1:31.165 quinto a 430 millesimi! 10.29riparte e fa segnare 101 millesimi al T1, ma il suo problema è il T4 nel quale perde circa mezzo secondo 10.28 Primo giro dicon doppia soft. 269 millesimi al T1, 545 al T2, 931 al T3, chiude senza migliorare il suo tempo di ieri 10.26 Quartararo ...

