LIVE MotoGP | GP Valencia 2019 in DIRETTA | FP4 e qualifiche | Valentino Rossi sogna la

LIVE MotoGP - GP Valencia 2019 in DIRETTA : Quartararo inarrivabile - Valentino Rossi ottimo quarto. Dalle 13.30 FP4 e qualifiche : 10.45 Si chiude qui, dunque, la mattinata della MotoGP. Ci rivediamo Dalle 13.30 per FP4 e qualifiche! 10.43 Ancora un Quartararo stellare a Valencia! Stacca Marquez, Miller e un ottimo Rossi, mentre Vinales non risponde e si fa superare da Morbidelli. Petrucci e Dovizioso ...

10.34 Rossi è di nuovo ai box pronto per il run finale. Cade Bagnaia all'uscita dei box! Caduta stranissima 10.33 Morbidelli peggiora nel T3 e chiude senza migliorare per 5 centesimi. Rossi effettua un giro lento, mentre i rivali sono ancora tutti ai box 10.32 Rossi procede con un altro giro interessante ma non migliora, Morbidelli di nuovo con un ottimo T1 10.31 Petrucci scalza subito ...

9.54 Un minuto al via! Piloti già prontissimi nei box 9.52 Anche Andrea Dovizioso dovrà compiere passi in avanti importanti in questa FP3. Il romagnolo ieri ha chiuso in nona posizione, una situazione non certo rassicurante in vista della Q2. 9.50 Cinque minuti al via della FP3| Temperatura dell'aria che va sui 10 gradi, ma l'asfalto rimane a 9! 9.48 Anche Franco Morbidelli ha ...

9.44 Il primo rivale di Quartararo sembra Maverick Vinales che è sempre più a suo agio con la M1. Lo spagnolo è stato in grado di vincere a Sepang e cercherà il bis qui a Valencia 9.42 Ottimo inizio per Jack Miller. L'australiano si è confermato la migliore Ducati, chiudendo in quarta posizione a breve distanza dai migliori

LIVE MotoGP - GP Valencia 2019 in DIRETTA : FP3 in tempo reale - Valentino Rossi a caccia della Q2 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sessione di prove libere del Gran Premio della Comunitat Valenciana 2019 di MotoGP, ultimo appuntamento della stagione. Sul circuito intitolato a Ricardo Tormo dalle ore 9.55 vedremo in scena i piloti per andare a caccia delle prime dieci posizioni ...

MotoGp - Viñales si nasconde : “siamo ad un buon LIVEllo - ma non mi sento al massimo per il time attack” : Lo spagnolo ha commentato la prima giornata di prove libere, utile per prepararsi alla qualifica di domani Reduce dalla vittoria ottenuta in Malesia, Maverick Viñales ha cominciato con il sorriso il fine settimana di Valencia. Lo spagnolo della Yamaha ha completato in maniera egregia le prime due sessioni di prove libere, chiudendo al secondo posto nel pomeriggio alle spalle di Quartararo. AFP/LaPresse Interrogato nel post FP2, ...