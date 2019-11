LIVE MotoGP | GP Valencia 2019 in DIRETTA | che battaglia in qualifica | Quartararo contro

LIVE MotoGP - GP Valencia 2019 in DIRETTA : scatta la lotta per la pole position - duello Marquez-Quartararo. Valentino Rossi ci prova : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.28 Alle ore 14.35 scatterà la Q2 a cui parteciperanno 12 piloti, si lotta per la pole position. 14.27 CLASSIFICA QUALIFICHE Q1 GP Valencia MotoGP. Rins e P. Espargarò accedono al Q2. POS # RIDER GAP 1 42 A. RINS 1:30.538 2 44 P. ESPARGARO +0.005 3 5 J. ZARCO +0.288 4 51 M. PIRRO +0.411 5 41 A. ESPARGARO +0.434 6 99 J. ...

LIVE MotoGP - GP Valencia 2019 in DIRETTA : Quartararo e Marquez - lotta per la pole position. Valentino Rossi per la zampata : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.17 Al momento Alex Rins in 1:30.743 e Pol Espargarò in 1:30.951 qualificati alla Q2. Ci si aspetta una reazione da parte di Zarco. 14.16 Mancano nove minuti al termine. Tutti i piloti si fermano al box, cambieranno le gomme e poi si lanceranno per il secondo tentativo. 14.15 Zarco si migliora ma rimane dientro a P. Espargarò, terzo a 0.384. 14.15 Bellissima zampata di Pol Espargarò, secondo ...

LIVE MotoGP - GP Valencia 2019 in DIRETTA : ora le qualifiche - che battaglia per la pole position. Valentino Rossi ci prova : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.17 Al momento Alex Rins in 1:30.743 e Pol Espargarò in 1:30.951 qualificati alla Q2. Ci si aspetta una reazione da parte di Zarco. 14.16 Mancano nove minuti al termine. Tutti i piloti si fermano al box, cambieranno le gomme e poi si lanceranno per il secondo tentativo. 14.15 Zarco si migliora ma rimane dientro a P. Espargarò, terzo a 0.384. 14.15 Bellissima zampata di Pol Espargarò, secondo ...

LIVE MotoGP - GP Valencia 2019 in DIRETTA : scattano le qualifiche - battaglia campale tra Quartararo e Marquez. Rossi per la sorpresa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.02 Valentino Rossi undicesimo a 1.078 ma attenzione perché il Dottore ha fatto 19 giri sulla stessa gomma senza mai fermarsi ai box, dunque ha simulato la gara senza pensare al giro veloce. 14.01 Andrea Dovizioso settimo a 0.901, otto millesimi dietro c’è Morbidelli, Petrucci decimo a 1.034. 14.01 ZAMPATA DI MAVERICK VINALES! Migliore tempo in 1:30.484 con media-hard! Ha battuto Marc ...

LIVE MotoGP - GP Valencia 2019 in DIRETTA : Valentino Rossi fatica nelle FP4 - ora le qualifiche! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.02 Valentino Rossi undicesimo a 1.078 ma attenzione perché il Dottore ha fatto 19 giri sulla stessa gomma senza mai fermarsi ai box, dunque ha simulato la gara senza pensare al giro veloce. 14.01 Andrea Dovizioso settimo a 0.901, otto millesimi dietro c’è Morbidelli, Petrucci decimo a 1.034. 14.01 ZAMPATA DI MAVERICK VINALES! Migliore tempo in 1:30.484 con media-hard! Ha battuto Marc ...

LIVE MotoGP - GP Valencia 2019 in DIRETTA : incominciano le FP4 - poi le qualifiche. Valentino Rossi ci prova : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.20 Il terzo incomodo per la pole position è lo spagnolo Maverick Vinales che in sella alla Yamaha ufficiale ha fatto capire di avere un ottimo passo. 13.18 Marc Marquez si presenta da Campione del Mondo per la gara di casa, lo spagnolo ha già fatto capire di avere un ottimo passo gara ed è veloce ma lo spagnolo riuscirà a battere Quartararo sul giro secco? 13.16 Fabio Quartararo va a caccia ...

LIVE MotoGP - GP Valencia 2019 in DIRETTA : iniziano le prove libere 4. Valentino Rossi per la zampata : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.20 Il terzo incomodo per la pole position è lo spagnolo Maverick Vinales che in sella alla Yamaha ufficiale ha fatto capire di avere un ottimo passo. 13.18 Marc Marquez si presenta da Campione del Mondo per la gara di casa, lo spagnolo ha già fatto capire di avere un ottimo passo gara ed è veloce ma lo spagnolo riuscirà a battere Quartararo sul giro secco? 13.15 Si sono concluse le ...

LIVE MotoGP - GP Valencia 2019 in DIRETTA : FP4 e qualifiche - Valentino Rossi sogna la zampata : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del GP Valencia (16 novembre) – La presentazione delle qualifiche GP Valencia – La cronaca delle FP1 – La cronaca delle FP2 – La cronaca delle FP3 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 4 e delle qualifiche del GP di Valencia 2019, ultimo atto del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato Ricardo Tormo si prospetta una sfida appassionante ...

LIVE MotoGP - GP Valencia 2019 in DIRETTA : Quartararo inarrivabile - Valentino Rossi ottimo quarto. Dalle 13.30 FP4 e qualifiche : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE PROVE LIBERE 3 ORARI FP4 E qualifiche: COME VEDERLE IN TV 10.45 Si chiude qui, dunque, la mattinata della MotoGP. Ci rivediamo Dalle 13.30 per FP4 e qualifiche! Grazie per la cortese attenzione, a più tardi! 10.43 Ancora un Quartararo stellare a Valencia! Stacca Marquez, Miller e un ottimo Rossi, mentre Vinales non risponde e si fa superare da Morbidelli. Petrucci e Dovizioso ...

LIVE MotoGP - GP Valencia 2019 in DIRETTA : la legge di Quartararo - che risalita per Valentino Rossi! FP4 e qualifiche dalle 13.30 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE PROVE LIBERE 3 ORARI FP4 E qualifiche: COME VEDERLE IN TV 10.45 Si chiude qui, dunque, la mattinata della MotoGP. Ci rivediamo dalle 13.30 per FP4 e qualifiche! Grazie per la cortese attenzione, a più tardi! 10.43 Ancora un Quartararo stellare a Valencia! Stacca Marquez, Miller e un ottimo Rossi, mentre Vinales non risponde e si fa superare da Morbidelli. Petrucci e Dovizioso ...

LIVE MotoGP - GP Valencia 2019 in DIRETTA : Rossi ancora fuori dalla top10 - time attack finali in arrivo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.34 Rossi è di nuovo ai box pronto per il run finale. Cade Bagnaia all’uscita dei box! Caduta stranissima 10.33 Morbidelli peggiora nel T3 e chiude senza migliorare per 5 centesimi. Rossi effettua un giro lento, mentre i rivali sono ancora tutti ai box 10.32 Rossi procede con un altro giro interessante ma non migliora, Morbidelli di nuovo con un ottimo T1 10.31 Petrucci scalza subito ...

LIVE MotoGP - GP Valencia 2019 in DIRETTA : Marquez domina la scena - Rossi e Dovizioso ancora indietro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.34 Rossi è di nuovo ai box pronto per il run finale. Cade Bagnaia all’uscita dei box! Caduta stranissima 10.33 Morbidelli peggiora nel T3 e chiude senza migliorare per 5 centesimi. Rossi effettua un giro lento, mentre i rivali sono ancora tutti ai box 10.32 Rossi procede con un altro giro interessante ma non migliora, Morbidelli di nuovo con un ottimo T1 10.31 Petrucci scalza subito ...

LIVE MotoGP - GP Valencia 2019 in DIRETTA : Quartararo e Vinales sfidano Marquez nella FP3 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.54 Un minuto al via! Piloti già prontissimi nei box 9.52 Anche Andrea Dovizioso dovrà compiere passi in avanti importanti in questa FP3. Il romagnolo ieri ha chiuso in nona posizione, una situazione non certo rassicurante in vista della Q2. 9.50 Cinque minuti al via della FP3| Temperatura dell’aria che va sui 10 gradi, ma l’asfalto rimane a 9! 9.48 Anche Franco Morbidelli ha ...

LIVE MotoGP - GP Valencia 2019 in DIRETTA : via alla FP3 - Rossi e Dovizioso vogliono la Q2! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.54 Un minuto al via! Piloti già prontissimi nei box 9.52 Anche Andrea Dovizioso dovrà compiere passi in avanti importanti in questa FP3. Il romagnolo ieri ha chiuso in nona posizione, una situazione non certo rassicurante in vista della Q2. 9.50 Cinque minuti al via della FP3| Temperatura dell’aria che va sui 10 gradi, ma l’asfalto rimane a 9! 9.48 Anche Franco Morbidelli ha ...