LIVE Italia-Scozia curling | Europei 2019 in DIRETTA | aggiornamenti in tempo reale

Fonte : oasport

(Di sabato 16 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione degli– Le speranze dell’– I favoriti degliBuonasera e benvenuti alladi, match valido per glidi. Sul ghiaccio scozzese gli azzurri proveranno a sconfiggere i Campioni d’Europa in carica nel secondo match della rassegna continentale dopo aver esordito in mattinata contro la Russia. Subito un big match quindi per la Nazionale nostrana, la quale punta a difendere il bronzo conquistato dodici mesi fa. L’si mette nelle mani dell’esperto skip Joel Retornaz che sarà affiancato da Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Simone Gonin. Ci sarà una modifica tra le fila scozzesi con l’assenza dello skip Mouat, sostituito dalla novità Paterson. Joel Retornaz e compagni hanno tutte le carte in regola per vincere ...

