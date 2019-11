LIVE Italia-Islanda Under21 | Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA | Sottil a supportare

Fonte : oasport

(Di sabato 16 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.00 L’ha vinto contro Lussemburgo (5-0) e Armenia (1-0), vittorie intervallate dallo 0-0 sul campo dell’Irlanda capolista. 17.57 Nicolato senza due terzi della difesa (Bastoni e Pellegrini hanno lasciato il ritiro per infortunio) e privo di Tonali, chiamato da Mancini per sostituire l’infortunato Verratti. Fuori anche Kean che deve scontare ancora un turno di squalifica dopo l’espulsione rimediata in Irlanda. 17.54 Sei gol segnati e nessuno subito dagli Azzurrini nelle: il miglior marcatore con due centri è Gianluca Scamacca, classe 1999 che gioca in Serie B all’Ascoli (6 reti in 10 gare complessive per lui). 17.51 L’ha vinto tre delle quattro gare disputate: 3-0 a Lussemburgo, 6-1 all’Armenia e 1-0 all’, ma è crollata 5-0 in Svezia. 17.48 Esame importante per l’Under 21 a Ferrara: ...

