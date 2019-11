LIVE Italia-Islanda 2-0 Under21 | Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA | Cutrone

Fonte : oasport

(Di sabato 16 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA86′ Rete meritata perche ha giocato una splendida partita, ottimo cross anche di Sala dal fondo della fascia sinistra. 84′ Gooooooooooooooooooooool,eeeeeeeeeeee, Scamacca di testa prende un difensore islandese dopo un buon cross di Sala ma rapace dentro l’area di rigore ci pensain girata al volo a ribadire in rete,2-0. 82′ Jonatan Ingi Jonsson sostituisce Kolbeinn Finnsson e Brynjólfur Darri Willumsson sostituisce Alex Thór Hauksson per l’. 81′ Va in panchina Maggiore e dentro Zanellato per l’. 80′ Fuori Pinamonti e dentro Scamacca per l’. 78′ Locatelli a rimorchio tenta il tiro di potenza, si invola un difensore Islandese a deviare in scivolata. 76′ Ranieri in profondità per Pinamonti che arriva in ritardo ...

