LIVE Italia-Islanda 0-0 Under21 | Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA | Sala vicino al

LIVE Italia-Islanda 0-0 Under21 - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : si parte al Paolo Mazza! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1′ Pinamonti inizia come attaccante sinistro, Cutrone in mezzo e Sottil largo a destra. Inizia la partita! 18.27 Inni nazionali in corso, tra poco il fischio d’inizio. 18.24 Da capire come sarà il modulo a LIVEllo offensivo con due prime punte e Sottil attaccante esterno a supporto. 18.21 Mancano solamente 5 minuti all’ingresso in campo delle due squadre, tra poco inni ...

LIVE Italia-Islanda 0-0 Under21 - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : si comincia - Pinamonti e Cutrone titolari : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.18 In panchina sono invece 2 i giocatori impegnati in Serie A ovvero Adjapong (Verona) e Tripaldelli (Sassuolo). I restanti trovano spazio invece in B da Plizzari (Livorno) ad Esposito (Chievo), da Casale (Venezia) a Maistro (Avellino) fino ai vari Bettella (Pescara), Zanellato (Crotone) e Scamacca (Ascoli). 18.15 Per gli altri 5 ragazzi il campionato di riferimento è invece la Serie B: è ...

LIVE Italia-Islanda Under21 - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : Sottil a supportare le due punte azzurre : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.00 L’Italia ha vinto contro Lussemburgo (5-0) e Armenia (1-0), vittorie intervallate dallo 0-0 sul campo dell’Irlanda capolista. 17.57 Nicolato senza due terzi della difesa (Bastoni e Pellegrini hanno lasciato il ritiro per infortunio) e privo di Tonali, chiamato da Mancini per sostituire l’infortunato Verratti. Fuori anche Kean che deve scontare ancora un turno di squalifica dopo ...

LIVE Italia-Scozia curling - Europei 2019 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione degli Europei – Le speranze dell’Italia – I favoriti degli Europei Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Scozia, match valido per gli Europei di curling 2019. Sul ghiaccio scozzese gli azzurri proveranno a sconfiggere i Campioni d’Europa in carica nel secondo match della rassegna continentale dopo aver esordito in mattinata contro la Russia. ...

LIVE Italia-Giappone 17-17 rugby femminile - Test Match 2019 in DIRETTA : pareggio con un po’ di delusione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per averci seguito, appuntamento a settimana prossima per la sfida all’Inghilterra. Termina la partita: un’Italia non eccellente pareggia con il Giappone per 17-17. Finisce qui l’incontro, molto probabilmente: l’arbitro va al TMO per rivedere l’ultima azione. 83′ Azzurre che ci provano con la forza della dispreazione. 82′ Italia che recupera ...

LIVE Italia-Giappone 17-17 rugby femminile - Test Match 2019 in DIRETTA : pareggio nipponico : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 65′ Altro errore azzurro, mischia per le giapponesi. 63′ Trasformazione per le nipponiche. C’è il pareggio: 17-17. 62′ Clamoroso buco nella difesa azzurra e arriva la meta al centro dei pali per le nipponiche. 61′ Ora torna a spingere il Giappone. 59′ Ancora cambi per l’Italia. 58′ Non entra il calcio di Sillari. 17-10 Italia. 57′ ...

LIVE Italia-Giappone 12-10 rugby femminile - Test Match 2019 in DIRETTA : due mete per Stefan! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Italia in difficoltà ma in vantaggio al termine della prima frazione di gioco. 40′ Sbaglia la trasformazione il Giappone: termina 12-10 il primo tempo. 39′ Meta per il Giappone al largo: Minami sorprende la difesa tricolore. L’arbitro conferma dopo il TMO. 38′ Sprecano l’opportunità le nipponiche, ma continuano a spingere. 37′ Giappone che arriva vicinissimo ...

LIVE Italia-Giappone 5-5 rugby femminile - Test Match 2019 in DIRETTA : pareggio azzurro con Stefan : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 26′ Azzurre che continuano a fare tanta fatica. 24′ Torna a spingere il Giappone. 22′ Non c’è la trasformazione: 5-5. 21′ META AZZURRA! La mischia è eccellente, l’ovale si muove bene al largo e Stefan schiaccia indisturbata. 20′ Azzurre che addirittura optano per la mischia. 19′ Benissimo l’Italia in touche, arriva il fallo delle nipponiche ...

LIVE Italia-Giappone 0-5 rugby femminile - Test Match 2019 in DIRETTA : prima meta per le nipponiche : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20′ Azzurre che addirittura optano per la mischia. 19′ Benissimo l’Italia in touche, arriva il fallo delle nipponiche proprio vicinissimo alla linea di meta. 18′ Ottima giocata di Stefan al largo, c’è calcio per l’Italia che andrà nuovamente in touche. 17′ Azzurre comunque in difficoltà, fanno fatica a creare occasioni e soffrono le ripartenze ...

LIVE Italia-Russia - Europei curling 2019 in DIRETTA. Buona la prima per gli azzurri : battuta 8-6 la Russia con qualche patema : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.50: Appuntamento alle 20 di questa sera per la “mission impossible” degli azzurri contro la Scozia. Buona giornata e buon week end a tutti coloro che ci hanno seguito 11.49: Buone notizie anche dalla Divisione B femminile con l’Italia che ha travolto la Spagna con il punteggio di 11-4 11.48: Gli altri risultati della mattinata: Scozia-Norvegia 10-4, Svizzera-Olanda 9-4, ...

LIVE Italia-Russia - Europei curling 2019 in DIRETTA. Retornaz si riscatta - azzurri vicini al primo successo : 6-4 dopo otto end : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.20: End 9: Italia a punto dopo i due lanci di Gonin 11.17: ARRIVA IL DOPPIO PUNTO PER L’ITALIA CHE SE NE VA! Glukhov non riesce a spazzare via le stone azzurre e l’Italia vola sull’8-4 11.12: Doppia stone azzurra a punto quando manca l’ultimo lancio di Retornaz e Glukhov 11.04: Italia a punto dopo 4 stone, guardia centrale e a destra per la Russia 10.58: SI riscatta ...

LIVE Italia-Russia - Europei curling 2019 in DIRETTA. I russi si rifanno sotto : 4-3 dopo cinque end : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.27: Nella Division B, dopo 4 end Italia avanti 4-2 contro la Spagna 10.22: Stavolta niente miracoli per Retornaz che riesce a togliere dal punto una sola stone e la russia piazza ben due stone a segno: Italia-russia 4-3 a metà gara 10.18: C’è la russia a punto dopo il primo lancuio di Retornaz 10.14: Il primo lancio di Mosaner porta l’Italia al doppio punto ma la mano è per la ...

LIVE Italia-Russia - Europei curling 2019 in DIRETTA. I russi accorciano le distanze : 2-1 dopo tre end : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.51: Quarto end: russia a punto dopo sei lanci 9.46: Accorcia le distanze la russia. Glukhov riesce a spazzare via la stone azzurra ma non a mettere due stone a punto. 2-1 Italia dopo tre end e la mano torna a Retornaz e compagni 9.43: Azzurri a rischio quando manca l’ulimo tiro di Glukhov. C’è la stone rossa a punto ma quella russa è vicinissima. Se il russo riuscirà a togliere ...

LIVE Conegliano-Novara volley - Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : la sfida infinita - Egonu e Sylla favorite : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione di Conegliano-Novara, Supercoppa Italiana volley femminile 2019 Continua l’infinita sfida tra Conegliano-Novara questa volta valida per la Supercoppa Italiana. Le due migliori compagini del nostro campionato tornano in campo per giocarsi il primo titolo della stagione. Una gara che si preannuncia ricca di emozioni e che vedrà tra le protagoniste alcune delle pallavoliste ...