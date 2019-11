LIVE Italia-Giappone rugby femminile | Test Match 2019 in DIRETTA | esame importante per le

Fonte : oasport

(Di sabato 16 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa formazione dell’Buongiorno e benvenuti alladiper la Nazionaledi. A L’Aquila tornano in campo le azzurre in unsulla carta non impossibile, attualmente seste nel ranking mondiale, mentre le nipponiche sono solo sedicesime. L’obiettivo è quello di prepararsi al meglio in vista della prossima stagione che risulterà già decisiva: prima il Sei Nazioni, poi, a settembre, il torneo di qualificazione mondiale assieme a Scozia, Irlanda e la vincitrice del Campionato Europeo 2020. In campo il ct azzurro ha scelto una squadra che unisce sia tanta esperienza e nomi nuovi, da far crescere velocemente per avere alternative di qualità nei prossimi 10 mesi. Appuntamento alle 14.30, pochi minuti prima inizierà la nostraper non perdervi davvero nulla ...

