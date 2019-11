LIVE Federer-Tsitsipas | Semifinale ATP Finals 2019 in DIRETTA | 3-6 4-6 | il greco vola in

LIVE Federer-Tsitsipas - Semifinale ATP Finals 2019 in DIRETTA : 3-6 4-5 - il greco serve per il match : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Buona prima di Tsitsipas 0-15 Risposta di rovescio bassa di Federer, Tsitsipas spedisce fuori il dritto 4-5 Tsitsipas, Federer all’incrocio delle righe con il servizio. Il greco servirà per il match al cambio di campo Vantaggio Federer: rovescio lungo di Tsitsipas 40-40 Tsitsipas approfitta del nastro e chiude con il dritto, ed è per la seconda volta a due punti dalla finale 40-30 ...

LIVE Federer-Tsitsipas - Semifinale ATP Finals 2019 in DIRETTA : 3-6 2-3 - tre break in fila nel secondo set : 2-4 Tsitsipas, conferma il break il greco, attacca in controtempo Federer, ma due volte Tsitsipas lo costringe a complesse difese, e la seconda occasione vede lo svizzero sbagliare di dritto 40-15 Ancora uno straordinario dritto di Tsitsipas! 30-15 Con il rovescio Tsitsipas, che obbliga Federer a sbagliare. Tatticamente, quando serve, il greco c'è sempre 15-15 Aggredisce Federer con il ...

LIVE Federer-Tsitsipas - Semifinale ATP Finals 2019 in DIRETTA : 3-6 - al settimo tentativo il greco conquista il primo set : 3-6 SET TSITSIPAS: al settimo tentativo il greco ce la fa, dopo 13 minuti e 37 secondi di nono, infinito game Vantaggio Tsitsipas, SET POINT: Federer chiama il Falco sulla prima esterna del greco, ma ha torto 40-40, 8a parità: dritto in recupero lungo di Tsitsipas. Siamo a 20 punti nel game. Vantaggio Tsitsipas, SET POINT: rovescio bloccato in rete di Federer 40-40, 7a parità: scambio molto ...

LIVE Federer-Tsitsipas - Semifinale ATP Finals 2019 in DIRETTA : 2-5 - il greco salva tre palle del controbreak : 3-5 Tsitsipas, rovescio lunghissimo del greco, che però ora serve per il set 40-0 Risposta in rete di Tsitsipas 30-0 Lunga la risposta di rovescio di Tsitsipas 15-0 Federer inizia a servire per restare nel set con una buona seconda 2-5 Tsitsipas, risposta di dritto in rete di Federer. Gran coraggio per il greco a tirarsi fuori da una situazione di 0-40 Vantaggio Tsitsipas, che vince la ...

LIVE Federer-Tsitsipas - Semifinale ATP Finals 2019 in DIRETTA : 1-4 - break del greco nel secondo gioco : 1-4 Tsitsipas, rovescio in rete di Federer Vantaggio Tsitsipas, servizio e dritto per il greco 40-40 Perde il controllo del rovescio Tsitsipas, che lo mette in corridoio 40-30 Tsitsipas accorcia, Federer lo trafigge con il dritto 40-15 Splendido dritto in uscita dal servizio di Tsitsipas, palla che atterra vicina alla riga laterale 30-15 Brutto approccio a rete di Tsitsipas, Federer lo passa ...

LIVE Federer-Tsitsipas - Semifinale ATP Finals 2019 in DIRETTA : 0-1 - il greco salva una palla break : 30-30 Si apre il campo con il dritto Federer, per poi chiudere il punto a rete di rovescio; vano il passante da lontanissimo di Tsitsipas 15-30 Prova a sistemare le cose con la prima Federer 0-30 Appena largo il dritto di Federer. Lo svizzero è molto falloso con questo colpo, uno dei classici segnali pessimi per lui 0-15 Errore inusuale di Federer con lo smash dopo essersi costruito il punto ...

LIVE Federer-Tsitsipas - Semifinale ATP Finals 2019 in DIRETTA : si inizia in ritardo a causa del precedente incontro di doppio : 14:55 Ricordiamo anche che stasera, alle 21, si giocherà l'altra Semifinale, quella tra l'austriaco Dominic Thiem e il tedesco Alexander Zverev 14:50 L'incontro non comincerà però alle 15, ma con un deciso ritardo, poiché la Semifinale di doppio che lo precede è ancora al tie-break del secondo set dopo una grande battaglia. 14:45 Tsitsipas si è qualificato come primo del ...

LIVE Federer-Tsitsipas - Semifinale ATP Finals 2019 in DIRETTA : lo svizzero cerca l'undicesima finale - il greco la prima : La presentazione delle semifinali – Federer-Thiem – Federer-Berrettini – Federer-Djokovic – Tsitsipas-Medvedev – Tsitsipas-Zverev – Tsitsipas-Nadal Buon pomeriggio a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima Semifinale delle ATP Finals 2019 alla O2 Arena di Londra. Si sfidano Roger Federer e Stefanos Tsitsipas. Lo svizzero arriva a questo punto del ...

LIVE Federer-Djokovic 6-4 6-3 - Atp Finals 2019 in DIRETTA : lo svizzero batte l'eterno rivale dominando e vola in semifinale! : 22.30 Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte! 22.29 Roger Federer show a Londra! Lo svizzero domina Novak Djokovic battendolo 6-4 6-3 nello spareggio per accedere alle semifinali: al prossimo turno, probabilmente sfiderà Stefanos Tsitsipas, al momento al primo posto nel girone Andre Agassi. Il #3 al mondo gioca una partita perfetta, scongiurando la seconda eliminazione di sempre, dopo ...

LIVE Federer-Djokovic 6-4 3-2 - Atp Finals 2019 in DIRETTA : Nole riprende a manovrare ma lo svizzero opera il break! : 3-2 BREAK FEDERER! Ennesimo errore del serbo: lo svizzero imita il break del primo set. 15-40 Bravissimo Nole in contropiede ed in uscita dal servizio: diritto diagonale. 0-40 CHE DIRITTO DI FEDERER! TRE PALLE break! 0-30 Altro diritto lungo di Djokovic! 0-15 Federer simula l'avanzamento a rete: Nole va su di giri. 1-1 Lo svizzero si salva appellandosi al talento e al servizio annullando ...

LIVE Federer-Djokovic 6-4 0-1 - Atp Finals 2019 in DIRETTA : domina lo svizzero! L'elvetico vince il primo set : 1-1 Al primo game ai vantaggi, Federer non trema. AD-40 Buona prima esterna dello svizzero. 40-40 Nole tira addosso dopo la volée corta di Federer. 40-30 Ottimo rovescio in risposta di Nole: non ci arriva Federer. 40-15 Torna a manovrare lo svizzero con il diritto. 30-15 primo doppio per Federer. 30-0 Buona prima dello svizzero. 15-0 Bravissimo Federer: servizio e diritto lungolinea dello ...

LIVE Federer-Djokovic 6-4 - Atp Finals 2019 in DIRETTA : domina lo svizzero! L'elvetico vince il primo set : 40-40 Gran difesa di Djokovic sull'attacco a rete di Federer bucato con il rovescio. 30-40 Diritto in corridoio dopo una risposta interessante: altra chance. 15-40 DUE PALLE BREAK FEDERER! Continua a scomporsi Nole che è in difficoltà. 15-30 Federer trova un altro diritto diagonale: Djokovic in ritardo. 15-15 Incantevole Federer che conclude con lo schiaffo a volo! 15-0 Djokovic domina ...

LIVE Federer-Djokovic 4-3 - Atp Finals 2019 in DIRETTA : domina lo svizzero! Partenza a rilento per il serbo : 40-0 Ace per Federer. 15-0 Risposta in corridoio per il serbo. 4-3 Buona prima di Nole: confermato il break di distanza. 40-30 Federer si getta avanti ma Djokovic adopera un gran passante di rovescio. 30-30 Federer sta anticipando le risposte: altro diritto a sventaglio perfetto. 30-15 Risposta incrociata di Federer! Gran diritto dello svizzero. 30-0 Ace per Djokovic. 15-0 Rovescio sulla riga ...

LIVE Federer-Djokovic 2-1 - Atp Finals 2019 in DIRETTA : break per lo svizzero! Brutta partenza per Nole : 30-0 Rovescio lungo di Federer: scambio prolungato comandato dal serbo. 15-0 Bravissimo Nole che domina lo scambio e spinge Federer sempre più lontano dalla riga. 3-1 Risposta lunga di Djokovic e break confermato. 40-30 Buona prima di Federer. 30-30 Servizio e diritto dello svizzero. 15-30 Serve&volley di Federer che prova la palla corta: Djokovic lo passa con il back. 15-15 Risposta in ...