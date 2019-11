LIVE F1 | GP Brasile 2019 in DIRETTA | qualifiche in tempo reale | Vettel contro tutti!

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : lampo di Hamilton su Verstappen - Ferrari guardinga. Qualifiche dalle 19.00 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LE PREVISIONI METEO DELLE Qualifiche 17.04 La nostra DIRETTA si ferma qui, grazie per averci seguito e appuntamento alle ore 19 con le Qualifiche sempre su OASport. 17.02 Si chiude così la terza sessione di prove libere in Brasile con Lewis Hamilton in vetta davanti a Max Verstappen e alle Ferrari di Leclerc e Vettel. Di seguito la classifica completa delle FP3: 1 44 L. Hamilton (B) Mercedes ...

15.49 Questa invece è la classifica del Mondiale piloti a due tappe dalla fine della stagione 2019: 1 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 381 2 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 314 3 Charles Leclerc MON Ferrari 249 4 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 235 5 Sebastian Vettel GER Ferrari 230 6 Alexander Albon THA RED BULL RACING HONDA 84 7 Carlos Sainz ESP MCLAREN RENAULT 80 8 Pierre Gasly FRA ...

15.41 Staremo a vedere se questa superiorità motoristica si rivelerà sufficiente almeno in qualifica per avere la meglio su Mercedes e Red Bull, che proveranno a far valere una maggiore velocità in percorrenza nel tratto più guidato di Interlagos per compensare il deficit di velocità massima sul dritto. 15.37 La scuderia di Maranello fino a questo momento ha risposto sul campo alle polemiche ...

PRESENTAZIONE DELLE qualifiche DI OGGI ORARI DI FP3 E qualifiche DI OGGI (SABATO 16 NOVEMBRE) VIDEO: HIGHLIGHTS E SINTESI PROVE LIBERE LA CRONACA DELLE FP2 DEL GP Brasile 2019 RISULTATI E CLASSIFICA FP2 ANALISI DELLE PROVE LIBERE SEBASTIAN Vettel: "GIORNATA DISCRETA" CHARLES LECLERC: "NON SO CON QUALE GOMMA PARTIRE" VIDEO CHARLES LECLERC: "GIUSTO SOSTITUIRE IL ...

Presentazione del weekend – Cronaca FP1 – Cronaca FP2 – Analisi prove libere Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio del Brasile 2019, ventesimo e penultimo round stagionale del Mondiale di Formula 1. Si comincia a fare davvero sul serio ad Interlagos con gli ultimi 60 minuti di test a disposizione dei team ...

20.18: Situazione decisamente equilibrata, dettata anche da una pista con 12 curve e corta rispetto al consueto. Ferrari, al solito, meglio nei tratti veloci. 20.14: 1'13″1 e 1'13″2 per le Rosse che rispondono ad Hamilton. Da sottolineare il crono di Leclerc, l'unico in pista con le medie. We have just under 15 mins to go in FP2 Seb is still setting the pace out ...