LIVE F1 | GP Brasile 2019 in DIRETTA | Leclerc secondo dietro Verstappen nella Q1

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : Q1 dominata da Verstappen - Leclerc a 2 decimi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.31 TEMPONE DI Leclerc CON GOMME MEDIE! E’ secondo a 385 millesimi da Verstappen , ma con una mescola di differenza! 1’07″503 per l’olandese. 19.30 1’08″088 per Hamilton, 0.144 di vantaggio su Bottas. Vettel è in pista con le soft. 19.29 Gomme medie invece per Leclerc . 19.28 Il primo pilota ad uscire dai box è Hamilton, seguito dal compagno di squadra ...

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : Vettel e la Ferrari cercano il colpo - via alle qualifiche : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.00 INIZIATE LE qualifiche DEL GP DEL Brasile 2019 A INTERLAGOS! 18.58 Il mito di Ayrton Senna continua a vivere in Brasile. These fans are ready, are you?

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : scattano le qualifiche - le Ferrari sfidano Hamilton e Verstappen! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.55 Le condizioni attuali a Interlagos. 21 gradi l’aria, 38.5 l’asfalto. Vedremo come evolverà la pista mano a mano che si gommerà Dry and warm conditions

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : tutto pronto per le qualifiche - Hamilton e Verstappen sfidano le Ferrari : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.42 Seb Vettel si è piazzato in quarta posizione a 344 millesimi, dimostrandosi vicino al compagno ma distante dai primi due della classe ?? Warning Sainz ?? Leclerc encounters a McLaren on the racing line

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : Hamilton favorito in qualifica - Vettel ci prova - Leclerc verrà penalizzato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.34 Ottimo secondo crono per Max Verstappen a soli 26 millesimi da Hamilton. La Red Bull vola nel T2, mentre soffre nel T3 con la Arquibancadas tutta in salita e di potenza Verstappen on top

Il programma del GP Brasile (16 novembre) – La presentazione delle qualifiche GP Brasile – La cronaca delle FP1 – La cronaca delle FP2 Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP del Brasile, penultimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di ...