LIVE Dinamo Sassari-Reggio Emilia basket | Serie A in DIRETTA | 65-44 | fuga dei sardi nella

Fonte : oasport

(Di sabato 16 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA72-58 Upshaw sfrutta una transizione veloce, time out Pozzecco con 34″7 da giocare nel terzo quarto 72-56 Comincia l’ultimo minuto con due punti non semplici di Pardon 72-54 Tripla di Fontecchio, 11 punti per lui 72-51 Spara la tripla Pierre, e con 2’33” alla penultima sirena è time out Buscaglia 69-51 Ancora due punti veloci di Evans 67-51 Tripla di Peppe Poeta, che appare realmente quello che meno di tutti si è arreso per gli ospiti Sbaglia l’aggiuntivo Upshaw 67-48 Upshaw batte sulla linea di fondo Evans, poi compie la virata (che, per fortuna, non è più passi), segna e trova anche il fallo di Bilan 67-46 2/2 Vitali Fallo di Candi su Vitali, bonus finito per la Grissin Bon, ci sono due tiri liberi 65-46 Fontecchio interrompe l’emorragia perTime out chiamato da Buscaglia, anche se ...

