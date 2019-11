L’Italia ad Euro 2020 | Mancini ha le idee chiare | Acerbi e Tonali si sono presi la maglia

Curling - Europei 2019 : ottimo inizio delL’Italia - gli azzurri battono la Russia 8-6 : ottimo esordio per l’Italia maschile agli Europei 2019 di Curling che sono incominciati questa mattina a Helsingborg (Svezia), gli azzurri hanno sconfitto la Russia per 8-6 e hanno così incamerato un successo importantissimo nella corsa verso la qualificazione alle semifinali della rassegna continentale. La nostra Nazionale si è presentata in terra scandinava con l’obiettivo di ripetere la storica medaglia di bronzo conquistata ...

Calcio - Roberto Mancini e L’Italia da record : 10 vittorie - battuto il filotto di Pozzo. Una lenta risalita - testa di serie agli Europei : Roberto Mancini è entrato ufficialmente nella storia del Calcio italiano diventando il primo Commissario Tecnico della Nazionale a vincere 10 partite consecutive. L’attuale tecnico degli azzurri, grazie al successo contro la Bosnia Erzegovina ottenuto ieri nell’ambito delle qualificazioni agli Europei 2020, ha infatti battuto lo storico record che apparteneva all’indimenticabile Vittorio Pozzo: 9 vittorie consecutive tra il ...

Euro 2020 - L’Italia di Mancini vince anche in Bosnia. Decimo successo consecutivo : è record : A segno Acerbi, Insigne e Belotti. Mancini supera Pozzo. All’Europeo da testa di serie e con nuove certezze. Sempre più spazio ai giovani: debuttano Gollini e Castrovilli

Curling - tutto pronto in Svezia per gli Europei di Helsingborg : L’Italia a caccia di grandi risultati : Al via domani ad Helsingborg la rassegna continentale, impegnate in Svezia sia la squadra maschile che quella femminile tutto pronto ad Helsingborg, in Svezia, dove da domani prendono il via i campionati Europei, il primo grande appuntamento della stagione di Curling 2019-20: una settimana di partite fino al 23 novembre per eleggere i nuovi campioni continentali dopo i trionfi nella scorsa stagione della Scozia in campo maschile e della ...

La Banca europea per gli investimenti bloccherà i finanziamenti alle fonti fossili : “L’Italia e le altre banche seguano l’esempio” : La Banca europea per gli investimenti (Bei) bloccherà i finanziamenti alle fonti fossili dalla fine del 2021. L’istituto, dopo aver già chiuso al carbone, allarga così lo stop agli altri combustibili fossili, compreso il gas naturale. È la prima Banca multilaterale a prendere una decisione del genere. Diciannove governi europei, Italia inclusa, hanno sostenuto il bando, “anche se il nostro Paese è uno di quelli che ha fatto pressione per ...

Curling - Europei 2019 : Svezia contro tutti - L’Italia sogno il podio con gli uomini. Spettacolo a Helsingborg : Gli Europei 2019 di Curling si disputeranno a Helsingborg (Svezia) dal 16 al 23 settembre, alla rassegna continentale parteciperanno le migliori dieci Nazionali per sesso e si daranno grande battaglia in terra scandinava per tutta la settimana. Si incomincia con il consueto round robin tutti contro tutti, ogni squadra affronterà le altre una sola volta e le prime quattro classificate accederanno alle semifinali che assegneranno le medaglie. La ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2021 : sconfitta all’esordio per L’Italia - la Repubblica Ceca si impone per 52-62 : Esordio negativo per la Nazionale italiana di Basket femminile nelle Qualificazioni agli Europei 2021. Al “PalaPirastu” di Cagliari, che ritorna a ospitare un match delle azzurre dopo 8 anni, la Repubblica Ceca si impone con il punteggio di 52-62, ottenendo un successo molto importante nell’economia del Girone D. La formazione di Andrea Capobianco paga soprattutto le basse percentuali al tiro e la maggiore fisicità della squadra ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2021 : sconfitta all’esordio per L’Italia - la Repubblica Ceca si impone per 52-62 : Esordio negativo per la Nazionale italiana di Basket femminile nelle Qualificazioni agli Europei 2021. Al “PalaPirastu” di Cagliari, che ritorna a ospitare un match delle azzurre dopo 8 anni, la Repubblica Ceca si impone con il punteggio di 52-62, ottenendo un successo molto importante nell’economia del Girone D. La formazione di Andrea Capobianco paga soprattutto le basse percentuali al tiro e la maggiore fisicità della ...

Al GovTech Summit di Parigi L’Italia partecipa alla trasformazione digitale in Europa : La trasformazione digitale ha creato nuove opportunità per i cittadini europei, soprattutto guardando alla semplificazione dei rapporti con la pubblica amministrazione e l’accesso ai servizi per la vita quotidiana. Ma grandi cambiamenti generano anche nuove domande sulle opportunità e i rischi, come evidenzia un sondaggio condotto in sei nazioni europee che ha visto il coinvolgimento di 6000 cittadini tra Francia, Germania, Inghilterra, ...

Curling - Europei 2019 : i favoriti. La Svezia di Edin è imbattibile? La Scozia difende il titolo - L’Italia ci prova : La Svezia è la grande favorita per il trionfo agli Europei 2019 di Curling per quanto riguardo il settore maschile, la compagine scandinava ha tutte le carte in regola per conquistare la medaglia d’oro sfumata lo scorso anno a sorpresa nella finale persa contro la Scozia. La corazzata guidata da Niklas Edin si è imposta nella rassegna continentale dal 2014 al 2017, quattro successi consecutivi per uno degli skip più forti di tutti i tempi ...

Curling - Europei 2019 : i favoriti. La Svezia di Edin è imbattibile? La Scozia difende il titolo - L’Italia ci prova : La Svezia è la grande favorita per il trionfo agli Europei 2019 di Curling per quanto riguardo il settore maschile, la compagine scandinava ha tutte le carte in regola per conquistare la medaglia d’oro sfumata lo scorso anno a sorpresa nella finale persa contro la Scozia. La corazzata guidata da Niklas Edin si è imposta nella rassegna continentale dal 2014 al 2017, quattro successi consecutivi per uno degli skip più forti di tutti i tempi ...

Migranti - la Corte dei conti europea ha chiesto maggiori aiuti economici dall’Unione verso L’Italia : Le condizioni dei centri di accoglienza sono "catastrofiche", le procedure di richiesta di asilo "troppo lunghe" e i meccanismi di "rimpatrio dei profughi che non hanno diritto alla protezione internazionale non sono sufficienti": come non lo sono i processi di redistribuzione dei Migranti nei vari Stati membri. Per questi motivi la Corte dei conti europea ha chiesto a Bruxelles di appoggiare in maniera più consistente Italia e Grecia nella ...

Curling - Europei 2019 : il calendario delle partite delL’Italia. Date - programma - tv - orari e streaming : L’Italia maschile parteciperà agli Europei 2019 di Curling che si disputeranno a Helsinborg (Svezia) dal 16 al 23 settembre, la nostra Nazionale si presenterà sul ghiaccio con grandi ambizioni dopo la medaglia di bronzo conquistata dodici mesi fa e l’obiettivo è quello di cercare di ripetere quello storico risultato col sogno magari di fare ancora meglio. Gli azzurri affronteranno le altre nove squadre in un round robin tutti contro ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : battere Bosnia e Armenia regalerebbe alL’Italia un record storico : Otto vittorie in otto partite giocate. È questo l’eccellente bilancio della nazionale italiana di Calcio nelle Qualificazioni agli Europei del 2020. Un percorso sin qui netto, che ha permesso agli azzurri di conquistare matematicamente il primo posto nel proprio girone con ben tre giornate d’anticipo, strappando di conseguenza il biglietto per la fase finale della manifestazione. Di sicuro ha aiutato il fatto che il sorteggio del Gruppo J sia ...