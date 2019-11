Lewis Hamilton F1 | GP Brasile 2019 | “Ho fatto il meglio possibile | sarà dura vincere

F1 - GP Brasile 2019 : risultati e classifica FP3. Lewis Hamilton precede Max Verstappen e le due Ferrari : Si è appena conclusa la FP3 del GP del Brasile, valido per il Mondiale di F1: il britannico della Mercedes Lewis Hamilton è davanti a tutti con il tempo di 1’08″320, e precede l’olandese della Red Bull, Max Verstappen, staccato di appena 0″026, mentre la terza piazza è del monegasco della Ferrari Charles Leclerc, attardato di 291 millesimi. RISULTATO E classifica FP3 GP Brasile 2019 DI F1 1) Lewis Hamilton (Mercedes) ...

Formula 1 – Lewis Hamilton più aggressivo nelle ultime gare : “ecco cosa faremo adesso” : Lewis Hamilton intimorisce i rivali in Brasile: approccio diverso per il britannico e la Mercedes ad Interlagos In Brasile si corre il penultimo appuntamento della stagione 2019 di Formula 1. Oggi si disputeranno le qualifiche, dopo la prima giornata di prove che ha visto la Ferrari dominare, i piloti battaglieranno per le prime posizioni in griglia. LaPresse Hamilton, fresco vincitore del suo sesto titolo Mondiale, non ha nulla da ...

F1 - Lewis Hamilton : “Il rinnovo di contratto? Un momento stressante - sono un abile negoziatore”. Resterà in Mercedes? : Lewis Hamilton si è laureato Campione del Mondo per la sesta volta in carriera al termine del GP degli USA andato in scena due settimane fa e ora si appresta a vivere senza pressioni il GP del Brasile, nelle prove libere di ieri è sembrato molto veloce sul passo gara anche se sul giro secco si è dovuto accodare alle Ferrari di Sebastian Vettel e Charles Leclerc. Il britannico, ora a una sola lunghezza di distacco dallo storico record di sette ...

Formula 1 – Lewis Hamilton si scaglia contro Trump : “da piccolo venivo sempre spinto fuori perchè ero l’unico pilota di colore” : Lewis Hamilton non nasconde il suo disprezzo verso Donald Trump: le parole del britannico della Mercedes sono pungenti Lewis Hamilton non è di certo uno che dice le cose con mezzi termini: il britannico della Mercedes, sei volte campione del mondo, ha sempre espresso il pensiero senza peli sulla lingua. Dopo i vari messaggio pro veganismo, Hamilton adesso fa discutere per le dichiarazioni contro Donald Trump: “quando ci sono leader ...

Lewis Hamilton fa tremare i colleghi in Formula 1 : "Ritirarmi?" : Ritirarsi? Mai. Parola di Lewis Hamilton, che parla del suo futuro in una lunga intervista al Jornal Nacional di Rete Globo, in Brasile, in occasione del Gran Premio di Interlagos: "Mi godo il presente e, di sicuro, non mi ritirerò a breve. Sono già in cerca di nuovi titoli, e il settimo vorrei vinc

F1 - Lewis Hamilton : “Altro che ritiro - voglio il titolo nel 2020. Attendo le nuove regole” : Altro che ritiro, Lewis Hamilton è pronto a lanciare la sfida anche per le prossime stagioni. Il campione del mondo di F1 va a caccia di altri risultati: 2020 e 2021 sono già nel mirino, come ha già dichiarato in un’intervista al Jornal Nacional di Rete Globo. Le parole del britannico: “Mi godo il presente e, di sicuro, non mi ritirerò a breve. Sono già in cerca di nuovi titoli, e il settimo vorrei vincerlo nel 2020. Odio perdere, anche se ...

Formula 1 - Lewis Hamilton racconta Niki Lauda : “non amava le cazzate - vi svelo cosa mi ripeteva sempre” : Il pilota britannico ha parlato dell’eredità morale lasciata da Lauda, esprimendo la propria ammirazione per l’austriaco Nel corso della sua esperienza alla Mercedes, Lewis Hamilton ha sempre avuto come punto di riferimento Niki Lauda, purtroppo venuto a mancare lo scorso 20 maggio dopo una lunga malattia. LaPresse/Photo4 L’ex pilota austriaco ha sempre avuto a cuore le sorti del sei volte campione del mondo, voluto a ...

F1 - Ralf Schumacher su Lewis Hamilton : “Può battere il record di mio fratello Michael” : Lewis Hamilton e il record di Michael Schumacher. Il britannico della Mercedes, ad Austin (Stati Uniti), ha conquistato la sua sesta corona nel Mondiale di F1. L’asso nativo di Stevenage, giungendo secondo lo scorso weekend, ha compiuto un ulteriore passo che lo avvicina ai sette titoli di Schumi. Hamilton, centrando il suo 150° podio in carriera, ha scavalcato il mitico Juan Manuel Fangio (5 titoli) ed è secondo nella classifica dei ...

F1 - Ralf Schumacher su Lewis Hamilton : “Può battere il record di mio fratello Michael” : Lewis Hamilton e il record di Michael Schumacher. Il britannico della Mercedes, ad Austin (Stati Uniti), ha conquistato la sua sesta corona nel Mondiale di F1. L’asso nativo di Stevenage, giungendo secondo lo scorso weekend, ha compiuto un ulteriore passo che lo avvicina ai sette titoli di Schumi. Hamilton, centrando il suo 150° podio in carriera, ha scavalcato il mitico Juan Manuel Fangio (5 titoli) ed è secondo nella classifica dei ...

F1 - Lewis Hamilton e Sebastian Vettel in scadenza di contratto. Intrighi di mercato per il 2021 - il britannico può approdare in Ferrari? : Lewis Hamilton e Sebastian Vettel sono in scadenza di contratto nel 2020: rinnoveranno i propri matrimoni con Mercedes e Ferrari oppure prenderanno altre strade? Questo sarà uno dei grandi temi che caratterizzeranno la prossima stagione di Formula Uno, tutti gli appassionati delle quattro ruote si chiedono quale sarà il futuro dei due uomini di riferimento del Circus anche perché le loro mosse influenzeranno tutto il mercato e la composizione ...

F1 - Lewis Hamilton : “Il Mondiale più difficile di sempre. Ferrari competitiva dopo l’estate - ho lottato con tutti” : Lewis Hamilton si è laureato Campione del Mondo di Formula Uno per la sesta volta in carriera, il britannico ha conquistato il titolo iridato con due gare di anticipo e ad Austin ha potuto festeggiare l’ennesimo sigillo di una carriera già leggendaria. Il pilota della Mercedes si è distinto nell’arco dell’intera stagione e ha ampiamente meritato questo trionfo, il quinto al volante di una Freccia d’Argento con cui ha ...

F1 - la classifica 2019 degli stipendi : quanti soldi guadagnano i piloti? Lewis Hamilton ricchissimo - Vettel in scia - Leclerc distaccato : Lewis Hamilton si è laureato Campione del Mondo di Formula Uno per la sesta volta in carriera, il britannico ha conquistato il titolo iridato al termine del GP degli USA concluso al secondo posto alle spalle del compagno di squadra Valtteri Bottas e ha compiuto un ulteriore passo nella storia della categoria automobilistica più importante. Il 34enne si è spinto infatti a una solo lunghezza dal record di trionfi di Michael Schumacher, la caccia ...

F1 - la classifica 2019 degli stipendi : quanti soldi guadagnano i piloti? Lewis Hamilton ricchissimo - Vettel in scia - Leclerc distaccato : Lewis Hamilton si è laureato Campione del Mondo di Formula Uno per la sesta volta in carriera, il britannico ha conquistato il titolo iridato al termine del GP degli USA concluso al secondo posto alle spalle del compagno di squadra Valtteri Bottas e ha compiuto un ulteriore passo nella storia della categoria automobilistica più importante. Il 34enne si è spinto infatti a una solo lunghezza dal record di trionfi di Michael Schumacher, la caccia ...

Formula 1 - papà Anthony svela i segreti di Lewis Hamilton : “vi spiego come ha fatto a diventare così forte” : Il padre del sei volte campione del mondo ha raccontato i segreti del proprio figlio, soffermandosi sul difficile percorso compiuto per arrivare in Formula 1 La domenica di Austin ha regalato a Lewis Hamilton il sesto titolo mondiale in carriera, un numero pazzesco che lo porta a meno uno da Michael Schumacher. Photo4/LaPresse Un trionfo annunciato, a cui ha partecipato l’intera famiglia del pilota della Mercedes, compreso papà ...