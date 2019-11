Leggere e scrivere contro la demenza | fa bene alla salute del cervello

Demenza - Leggere e scrivere proteggono il cervello : La lettura e la scrittura sono attività fondamentali per il benessere del cervello umano. Chi non le esercita è esposto a un rischio molto più alto di avere a che fare con la Demenza. Questa è la principale conclusione di uno studio portato avanti da un team scientifico attivo presso il Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons. I dettagli del lavoro in questione, coordinato dalla Dottoressa Jennifer Manly, sono stati ...