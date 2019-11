Lamorgese | a Roma il crimine è cambiato | allarme baby gang

Luci accese sul crimine a Roma. Lamorgese : "Il crimine è cambiato - allarme bande giovanili" : Roma violenta, come dimostrano episodi recenti nella Capitale, dal ferimento di Manuel Bortuzzo all’uccisione di Luca Sacchi, fino ai roghi di Centocelle. Oppure Roma sicura, come ha affermato recentemente il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Luciana Lamorgese, intervistata dal Messaggero, analizza con preoccupazione i mutamenti nel crimine nella Capitale, soprattutto per il diffondersi delle baby gang. “Roma è ...

Per il ministro Lamorgese il crimine a Roma è cambiato : "A Roma il crimine è cambiato, ora a preoccupare sono le bande giovanili". A dirlo è il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, in un'intervista rilasciata al Messaggero dopo il vertice sulla sicurezza di ieri pomeriggio. Il ministro ha parlato a lungo di Roma anche alla luce degli ultimi episodi di cronaca, come l'omicidio di Luca Sacchi e le librerie e locali date alle fiamme nel quartiere di Centocelle. "Roma - ha spiegato - ...

Roma - Lamorgese presenta il suo piano antidroga : "Le piazze di spaccio agiscono con metodi mafiosi". Così il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto in prefettura a Roma. Il ministro prima aveva illustrato il suo piano per la Capitale: duecentocinquanta agenti delle forze dell'ordine in campo ogni giorno per combattere lo spaccio. Una task force in 28 zone 'calde' per contrastare il fenomeno in aumento in ...

Lamorgese : entro 2020 a Roma 550 nuovi agenti Forze Ordine : Roma – “entro il 2020 arriveranno a Roma 550 nuovi agenti delle Forze dell’Ordine”. A dirlo il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, durante la conferenza stampa al termine del Comitato provinciale Ordine e sicurezza pubblica in prefettura a Roma. L'articolo Lamorgese: entro 2020 a Roma 550 nuovi agenti Forze Ordine proviene da RomaDailyNews.

Violenze Roma - Lamorgese : Comitato il 15 : 22.23 "Recrudescenza dei fenomeno violenti a Roma? Direi che un po'lo abbiamo visto, sì". Lo ha detto il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. "Il 15 di questo mese -ha spiegatosi riunirà il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica alla Prefettura di Roma e affronteremo tutte le varie situazioni di criticità su Roma, compresi gli ultimi episodi avvenuti a Centocelle".

Bordoni : finalmente Lamorgese ammette recrudescenza violenza a Roma : Roma – Nella preoccupazione che stiamo vivendo da diversi mesi, tanto da spingerci a richiedere un incontro con il Prefetto di Roma, in cui Forza Italia ha esposto tutte le criticità del problema Sicurezza nella Capitale, oggi il ministro degli interni Lamorgese a denti stretti ci parla di una recrudescenza “un po’ evidente” dei fenomeni violenti a Roma. Il 15 di questo mese finalmente si riunira’ il Comitato per l’ordine ...

Roma : Oggi a question time Camera Lamorgese su rifiuti e scioglimento Consiglio : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – Al question time in programma Oggi alla Camera, alle 15, il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, risponderà ad un’interrogazione presentata da Annagrazia Calabria, di Forza Italia, sulla situazione di degrado rilevata nel comune di Roma, con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti, anche valutando la sussistenza dei presupposti per lo scioglimento del Consiglio comunale. L'articolo ...

Roma Metropolitane - Fassina ferito durante manifestazione. Lamorgese : “Accertare se l’intervento della polizia è stato corretto” : È rimasto ferito durante una manifestazione dei lavoratori di Roma Metropolitane. E il Viminale ha chiesto chiarimenti al capo della polizia. Rischia di diventare un vero e proprio caso quell di Stefano Fassina, il deputato di Liberi e Uguali rimasto ferito e trasportato dal 118 in ospedale in “codice rosso per dinamica“, a causa di un trauma da schiacciamento. Secondo quanto si è appreso, ai soccorritori avrebbe spiegato di essere ...