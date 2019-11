L' acqua alta non dà tregua a Venezia I picchi previsti nel weekend

acqua alta a Venezia : “Non basta il Mose - serve prevenzione” : Il Mose “è un’opera che va conclusa al più presto”, ma da solo non basta: “Dobbiamo investire sulla resilienza, la mitigazione del rischio, l’adattamento di questa straordinaria ma fragile città che sta sull’Acqua”. E’ quanto afferma il ministro dell’Ambiente Sergio Costa in un’intervista alla Stampa in cui parla anche dell’Ex Ilva: “Lo scudo penale e’ un falso ...

Maltempo Venezia - Baretta : “Colti di sorpresa dalla dimensione dell’acqua alta” : Rispetto alla grande alluvione del novembre 1966, la differenza con l’oggi e che “allora eravamo impreparati, ora in teoria no”. Lo sostiene in un’intervista al Corriere della Sera Pier Paolo Baretta, Veneziano doc, ex sindacalista a Marghera, sottosegretario al ministero dell’Economia e delle Finanze per il quale ora “siamo stati colti di sorpresa dalla dimensione dell’acqua alta e dalla ...

Maltempo Venezia - previsto peggioramento : domani acqua alta di 140 cm : A Venezia continua l’emergenza acqua alta, oggi e soprattutto quando è previsto un picco ancora più alto: la marea raggiungerà i 140 cm alle 11:20. Oggi invece si dovrebbe salire fino a 120 cm per le ore 12. Lo conferma il bollettino del Centro Maree aggiornato alle 6:30 di questa mattina. Tutte le scuole, molti uffici e negozi restano chiusi. Oggi in città lagunare è prevista la visita del presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti ...

Venezia - è ancora emergenza acqua alta : 8.50 Continua l'emergenza acqua alta, a Venezia. Il centro maree del Comune ha fatto sapere che il livello dell'acqua si manterrà ancora per diverso tempo su valori elevati. Il prossimo picco alle 11.55 è previsto di 115 cm. Per domani è prevista una marea sui 140 cm alle 11.20. Oggi si recheranno in visita a Venezia il presidente del Senato, Casellati, e il ministro dell'Interno, Lamorgese. Tutte le scuole, nonché molti uffici e negozi ...

Venezia - l'acqua alta non dà tregua - nuovo picco alle 12. DIRETTA : Piazza San Marco resta allagata e per oggi il Centro maree del Comune prevede un'altra massima di 120 centimetri. Restano paralizzate molte attività, le scuole sono chiuse e i vaporetti fermi. Disagi in Alto Adige. Bloccata anche la ferrovia del Brennero

acqua alta a Venezia - il sindaco : «Un miliardo di danni - serve subito il Mose e non basta» : A Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, toccherà gestire questa emergenza, il governatore Luca Zaia ha caldeggiato la sua nomina a commissario per il territorio comunale....

acqua alta Venezia - atteso picco a 120 cm. Allerta meteo in 7 regioni : A Venezia l'Acqua alta non dà tregua, una serie ininterrotta come non accadeva da oltre un secolo. Nella notte sono stati toccati i 115 centimetri, un livello classificato come molto sostenuto dopo i 154 cm raggiunti ieri alle 11.20. Piazza San Marco resta allagata e per oggi il Centro maree del Comune prevede un'altra massima di 120 centimetri intorno a mezzogiorno. Si procede alla conta dei danni, inestimabili, al patrimonio ...

Ancora maltempo sull'Italia. Sarà un weekend di piogge e acqua alta : L'Italia vivrà un altro weekend difficile per quanto riguarda il maltempo che imperverserà in molte zone del Paese. Un brusco cambio delle temperatura, già in corso da diversi giorni, ha causato l'avvento delle prime nevicate al nord e nuovi disagi in altre Regioni. E si attende Ancora "acqua alta" in laguna. Condizioni di brutto tempo nel weekend, a causa di un altro vortice ciclonico che risalirà dal cuore della Tunisia ...

Venezia sotto l'acqua alta - toccata quota 154 centimetri. Franceschini : «Serve ben altro dei 20 milioni stanziati» : Il sindaco ha chiuso Piazza San Marco. Sospeso il servizio di trasporto pubblico di linea e lezioni interrotte nelle scuole per il terzo giorno

acqua alta Venezia - video live/ Allerta rossa : domani marea arriverà a 1 - 20 metri : Venezia, diretta video live Acqua alta: marea sale fino a 160 cm, domani nuovo picco. Due morti nel sestiere Castello. Scuole resteranno chiuse.

Venezia - va dalla mamma per aiutarla con l’acqua alta : uccisi entrambi da esalazioni monossido : La tragedia in un'abitazione nel sestiere Castello. Le vittime sono un'anziana donna e il figlio che era andato a stare da lei per non lasciarla sola in questi giorni di acqua alta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.Continua a leggere

Il regista Andrea Segre : “Attenti - l’acqua alta scava un solco anche nelle persone” : 43 anni, veneziano di Dolo, sta per iniziare le riprese del suo prossimo film su Venezia. Verrà girato in primavera alla Giudecca e racconterà la sconvolgente trasformazione della città

acqua alta a Venezia - Accorsi e Golino mandati via mentre girano. “Abbiamo deciso noi di fermarci” : Stefano Accorsi e Valeria Golino sono stati invitati a lasciare piazza San Marco mentre stavano girando una scena che ha causato malumori e proteste in piena Acqua alta. Con loro allontanati anche comparse e troupe cinematografica. Duro il sindaco Brugnaro: "C'è poi anche qualcuno che vorrebbe girare un film, li abbiamo mandati via, anche questi. Poi non c'è di peggio che la speculazione in questi momenti". Non ha tuttavia esplicitato il nesso ...

La Libreria acqua alta lancia un messaggio di speranza : “Venezia tornerà a splendere” : Gli ingenti danni causati dall'Acqua Alta che nei giorni scorsi ha sommerso Venezia non ha risparmiato nemmeno la Libreria Acqua Alta, definita da molti "la più bella del mondo". Dopo giorni di silenzio, trascorsi a valutare l’entità del disastro, dalla pagina Facebook i due titolari rassicurano: "siamo ancora operativi". Un messaggio di speranza, quello di Diana e Luigi, i titolari: "Venezia resiste con tenacia e solidarietà. Sappiamo che ...