La rivolta della benzina infiamma l' Iran Shirin Ebadi all' Huffpost

Furti e rapine ai calciatori del Napoli - per la Procura i casi non sono collegati alla rivolta della squadra : La Procura di Napoli non è convinta che il tentato furto a casa del calciatore del Napoli, allan, e quello dello stereo dell’auto della moglie di Piotr Zielinski siano da collegare alle tensioni nello spogliatoio della squadra di calcio e alla ‘rivolta’ contro il ritiro imposto martedì scorso dal presidente Aurelio de Laurentiis. Coincidenze e non un’unica regia volta a creare tensioni nei calciatori, offesi anche ...

Tuttosport : De Laurentiis chiederà ai calciatori di testimoniare contro i leader della rivolta : De Laurentiis ha riflettuto molto in volo verso Los Angeles, la sua speranza, secondo Tuttosport, è che la sosta possa far sbollire gli animi e rasserenare la situazione. Ma il presidente non intende lasciar passare sotto gamba quanto accaduto De Laurentiis vuole riflettere bene e farla pagare ai rivoltosi per i quali aveva rischiato le coronarie nel martedì post Champions. Oltre alla multa che tutti dovranno pagare (il 5 per cento lordo ...

Lucariello : “Prossimo mercato Napoli - ‘Operazione piazza pulita’ - partiranno i senatori caporioni della rivolta. Il risentimento? Ha radici nel dissennato turn- over - ruolo di Davide Ancelotti mal sopportato…” : Gianfranco Lucariello, sulla vicenda ammutinamento Napoli Vicenda ammutinamento Napoli ne scrive Gianfranco Lucariello sulle colonne de Il Roma. Ecco quanto si legge sul quotidiano: Il patron riflette, forte e imperdonabile la ribellione che fa sparlare il mondo intero del Napoli, di Napoli e dei napoletani pure. Roba incredibile che nel calcio a tutti i livelli e dappertutto, non ha alcun precedente. Una sommossa vera e propria che ha ...

Gazzetta : cinque azzurri a capo della rivolta contro il ritiro : L’ammutinamento del Napoli alle decisioni del suo presidente non passerà sotto silenzio, ma avrà sicuramente delle conseguenze. La reazione della squadra al ritiro non era stata positiva e ieri sera i ragazzi hanno deciso di non rispettarla e ritornare a casa. Una decisione che parla di uno strappo tra la società e i calciatori, non tutti. Come accade in ogni spogliatoio c’è sempre chi trascina gli altri e riesce ad infiammare gli ...

In Libano la rivolta della "generazione Whatsapp" : "Via i corrotti e ladri di futuro" : Sono scesi in piazza per conquistare un futuro in cui lavoro, istruzione, dignità sociale abbiano diritto di cittadinanza. Come i loro coetanei egiziani, iracheni, tunisini, sono i protagonisti di una rivolta sociale che abbatte le tradizioni appartenenze etnico-religiose, e fa della loro ribellione un fatto generazionale.Lottano contro la corruzione dilagante, contro classi dirigenti vecchie, non solo anagraficamente, che non hanno una ...

Germania - è rivolta contro il ct della Nazionale Löw : Joachim Löw ha soppresso la commissione interna della Nazionale. Lo scrive il Corriere dello Sport. Accade dopo sei mesi dalle polemiche per il congedo dalla Germania di Jerome Boateng, Hummels e Müller. Era mezzo secolo che la commissione era controparte della dirigenza tecnica. La decisione di scioglierla è stata spiegata dal dg della Federcalcio tedesca, Bierhoff: “Una classica commissione di vecchio stampo non è più adeguata al nostro ...

Napoli - nello stesso palazzo della scuola media c’è una sala slot : genitori in rivolta ma non c’è un regolamento comunale che lo vieta : A un passo del portone della scuola c’è una sala slot. Succede a Casoria, 80 mila abitanti, in provincia di Napoli. L’istituto in questione è il “Moscati – Maglione”, una scuola media che si trova in un palazzo di proprietà di un istituto religioso. Il problema è che le suore Stimmatine hanno affittato una parte della loro struttura, adibita a locale commerciale, ad una slot. Nulla di vietato visto che la città non è dotata di un regolamento ad ...

Roberta Lombardi - il clamoroso colpo di mano. rivolta M5s - l'antipasto della scissione per Di Maio? : Golpe giallorosso nel M5s. In consiglio regionale del Lazio (non un posto qualunque, visto che in giunta comanda il governatore dem Nicola Zingaretti) Roberta Lombardi viene confermata capogruppo con un vero e proprio colpo di mano. Come riportato dal Tempo, la storica ex portavoce alla Camera dei 5

Casoria - la sala slot nel palazzo ?della scuola : la rivolta dei genitori : Inviato a Casoria L'uomo ha una camicia bianca e tiene per mano una bellissima bimba appena uscita dalle lezioni: «Finalmente qualcuno s'è accorto di questa vicenda. Non trovate...

Lo strano caso della «rivolta» dei francesi contro Draghi : strano ma vero? Tutto farebbe pensare che la Francia si stia allontanando dalla politica superespansiva di Mario Draghi e che si stia avvicinando alle posizioni dei falchi tedeschi:

Iraq - la rivolta della generazione "10 dinari" : Ormai è rivolta. E sangue. La protesta non si ferma. Nonostante il coprifuoco, nonostante le vittime . L’Iraq è in fiamme. Le forze di sicurezza irachene hanno sparato, questa volta ad altezza uomo per disperdere i manifestanti raccolti, ieri, per il quarto giorno consecutivo, nella centrale piazza Tahrir della capitale. Da martedì, migliaia di manifestanti si scontrano con la polizia in assetto antisommossa e ...

Napoli - la rivolta della Whirlpool : operai in piazza - bloccata l'autostrada Napoli-Salerno : All'indomani dell'annuncio della cessione del ramo d'azienda, i lavoratori della Whirlpool tornano in piazza a Napoli. Dopo un'assemblea infuocata davanti ai cancelli della fabbrica...