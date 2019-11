La Regina Elisabetta tradì il marito Filippo | l’indiscrezione fa tremare la Corona

Mose - chi è Elisabetta Spitz : l'ex Regina degli immobili di Stato scelta come supercommissaria : Architetta con una lunga carriera nella macchina pubblica è stata per otto anni alla guida dell'Agenzia del Demanio e cinque a quella di Invimit, la controllata pubblica che si occupa della dimissione del patrimonio immobiliare italiano. Ex moglie di Marco Follini, oggi è...

"Meghan e Harry non passeranno il Natale con Elisabetta" : lo sgarbo della coppia alla Regina : Harry e Meghan dicono “no” alla Regina: non passeranno il prossimo Natale nella residenza reale di Sandringham, ma a Los Angeles. È la prima volta che una coppia della famiglia reale mancano all’appuntamento natalizio con la sovrana. I Duchi di Sussex hanno preferito gli Usa e portaranno il piccolo Archie in visita nonna materna, Doria Ragland. Lo riporta il Daily Mail. Dopo annunciato uno stop di sei settimane per ...

La Regina Elisabetta ancora a cavallo a 93 anni : La regina Elisabetta non si smentisce mai. A 93 anni appare ancora una donna forte e piena di energie al punto da poter “bacchettare” persone molto più giovani di lei, ma stranamente meno vigorose. Come riporta il magazine People, lo scorso lunedì, subito dopo gli eventi ufficiali del Remembrance Day, Sua Maestà è stata avvistata nella tenuta del Castello di Windsor mentre cavalcava accompagnata dal suo capo stalliere Terry Pendry. Per ...

Meghan Markle e il principe Harry - schiaffo alla Regina Elisabetta : dove passeranno il Natale : Meghan e Harry potrebbero saltare il Natale con la Regina Elisabetta e passarlo con la mamma della duchessa a Los Angelese. Il duca e la duchessa del Sussex stanno andando in California in vacanza di sei settimane lontani dagli impegni ufficiali, per trascorrere del tempo con Doria Ragland, dopo il

Le preferite della Regina Elisabetta : Sophie di Wessex davanti a Kate Middleton - : Marina Lanzone Anche la regina Elisabetta ha delle preferenze. Stima molto sia sua nuora Sophie sia la nipote acquisita Kate Middleton. Le ritiene delle donne semplici, pratiche, empatiche ma soprattutto fedeli Dovrebbe essere sinonimo di "neutralità" e pace, ma anche la regina Elisabetta II è umana e ha delle preferenze all’interno della sua famiglia. La sua inimicizia per Sarah Ferguson è nota a molti, a causa del rapporto ...

Regina Elisabetta - niente cena di Natale con i figli di Kate Middleton e Meghan Markle : Secondo quanto rivelato dal Principe Edward, Duca di Kent con il titolo di Altezza Reale, la Regina Elisabetta ha l’abitudine di far sedere i bambini di famiglia in una sala diversa rispetto a quella degli adulti durante il pranzo di Natale. Il nobile, classe 1935 e 37° in linea di successione al trono britannico, ha rivelato che, in occasione delle festività natalizie, la Regina si impegna a tenere sotto controllo tutto, dalla scelta del ...

La foto della Regina Elisabetta che nessuno doveva vedere - : Francesca Rossi Alcuni anni fa la regina Elisabetta si fece fare una foto che infrangeva le severe regole del protocollo e quello scatto è rimasto segreto finché la stylist Angela Kelly non ha ottenuto il permesso regale di pubblicarlo nel suo ultimo libro Il nuovo libro di Angela Kelly sta dando parecchio lavoro ai giornali internazionali. La stylist e confidente della regina Elisabetta è riuscita dove molti altri hanno fallito: la ...

A Buckingham Palace una mostra sui cani della Regina Elisabetta - : Francesca Rossi Il prossimo anno verrà inaugurata a Buckingham Palace una mostra che racconterà la storia dell’amore tra i sovrani inglesi e i loro regali animali La passione della regina Elisabetta per gli animali, in particolare per gli adorati corgi e per i cavalli, è ben nota al pubblico. Si tratta di un amore istintivo, ma che ha anche origini familiari lontane. Nel 2018 Sua Maestà disse addio a Willow, l’ultimo corgi ...

La Regina Elisabetta in viola per la Royal British Legion Industries - : Fonte foto: Getty imagesLa Regina Elisabetta in viola per la Royal British Legion Industries 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna La sovrana è nella città di Aylesford per il centenario dell'associazione benefica

La Regina Elisabetta dice basta alle pellicce : da ora in poi solo modelli sintetici ed ecologici : Conversione ambientalista della regina Elisabetta II che, a 93 anni, ha deciso di mettere in naftalina tutti i capi ottenuti dallo scuoiamento di animali: basta pellicce, d’ora in poi solo modelli sintetici ed ecologici. La notizia, ben accolta dalle organizzazioni di beneficenza e dagli attivisti per i diritti degli animali, è oggi sulle prime pagine di molti giornali britannici. È frutto di una delle rivelazioni ricavate dal nuovo libro in ...