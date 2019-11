La rapina all' agente di commercio Poi il rogo dell' auto usata per la fuga

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 16 novembre 2019) Sofia Dinolfo Avevano studiato nei dettagli le abitudinia loro vittima e sapevano di trovarla in possesso di ingenti somme di denaro, dopo lai delinquenti sono fuggiti con una macchina rubata e poi le hanno dato fuoco Malviventi in azione ieri pomeriggio a Canicattì, in provincia di Agrigento. I delinquenti sono riusciti a portare a segno un colpo da diverse migliaia di euro. La loro vittima, undidel posto che si occupa di distribuzione di prodotti alimentari in tutto il territorio agrigentino. L’uomo era in possesso di una consistente somma di denaro da depositare in banca. Con il volto coperto dal passamontagna e armati, i delinquenti sono riusciti a portare a termine unadi ingente quantità. Quasi certamente i due conoscevano le abitudinia loro vittima, probabilmente già da tempo la tenevano sotto osservazione per conoscerne i ...

