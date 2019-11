La pallavolo italiana a lutto | addio all’indimenticato capitano della nazionale Fabrizio

Fonte : sportfair

(Di sabato 16 novembre 2019) Lapiange la scomparsa diNassi Lapiange la scomparsa diNassi, indimenticatoazzurra di Carmelo Pittera, che nel 1978 fu protagonista di una fantastica cavalcata, coronata con la medaglia d’Argento ai Campionati del Mondo di Roma. L’impresa, passata alla storia come il “Gabbiano D’Argento”, rappresenta una delle pietre miliari per il volley italiano.Nassi, nato a Pontedera il 5 agosto del 1951, si è spento a Pisa dopo una lunga malattia. Nella sua carriera ha vestito per 132 volte la maglia azzurra, prendendo parte a due edizioni dei Giochi Olimpici: Montreal 1976 e Mosca 1980. Il Presidente Pietro Bruno Cattaneo, il Consiglio Federale, il segretario generale Alberto Rabiti e tutta laesprimono alla famiglia di Nassi le più sentite ...

