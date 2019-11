La Nazionale in piazza San Marco | “Venezia si rialzerà”

Camigliatello Silano (CS). Positivo bilancio per “Incontri Silani- Percorsi Culturali - VII^ Rassegna di Letteratura Nazionale – Lettura in Piazza ed in Alta Quota”. : Un’altra importante conferma, un ulteriore affermazione per un modello di promozione culturale e libraria che ha raggiunto la sua maturità

Forum InterNazionale della Salute – Cardio Race 28/29 settembre 2019 - Piazza Gentile da Fabriano : Roma – AS.MA.RA. Onlus, come negli anni passati, ha coinvolto altre Associazioni per partecipare “Insieme” al SANIT mantenendo lo slogan “Insieme per le rare” in quanto, nel consueto appuntamento, si parlerà di malattie rare ,di prevenzione ,di assistenza per le persone colpite appunto da malattie rare gravi ed invalidanti. AS.MA.RA. Onlus da anni si occupa di malattie rare ed in particolare della malattia Sclerodermia o Sclerosi Sistemica ...