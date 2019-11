Juventus | infortunio Pjanic | suona l’allarme | ecco i possibili tempi di recupero

Juventus – Infortunio Pjanic : problema per il bosniaco nella sfida contro l’Italia : Pjanic si infortuna durante la sfida tra Bosnia e Italia: tifosi juventini in allarme Paura per la Juventus e tutti i tifosi bianconeri: Pjanic è stato costretto a fermarsi durante la sfida di questa sera tra Bosnia ed Italia alle qualificazioni ad Euro 2020 per un problema muscolare. Il bosniaco dovrà sottoporsi a dei controlli medici per capire l’entità dell’Infortunio, ma nonostante anche l’interessamento di Bonucci, ...

Ronaldo Juventus - il ct del Portogallo smentisce Sarri : la verità sull’infortunio! : Ronaldo Juventus- Intervenuto in conferenza stampa, Santos, ct del Portogallo, ha colto l’occasione per evidenziare lo stato di salute di Ronaldo e la situazione dopo il presunto infortunio dell’ultimo periodo. Il ct portoghese, leggermente stizzito dalle continue domande sul numero 7 juventino, ha ammesso: “Ronaldo sta bene e giocherà, basta non parlerò di lui”. Insomma, una sorta di smentita totale alle parole di Sarri ...

Juventus - infortunio Matuidi : frattura alla costola per il francese : Blaise Matuidi si è sottoposto ad una risonanza magnetica dopo Juventus-Milan: il calciatore francese, uscito per infortunio, ha rimediato una frattura alla cartilagine della costola C’era tanta apprensione fra i tifosi della Juventus in merito all’uscita anticipata di Blaise Matuidi nella sfida contro il Milan. Il centrocampista francese ha lasciato il campo a metà del secondo tempo a causa di un doloroso infortunio. Nella giornata ...

Juventus - caso Ronaldo : via prima del 90' - ora rischia la multa. Sull’infortunio e sul Portogallo… : Cristiano Ronaldo continua a far parlare di sè dopo la sostituzione di ieri sera nel match contro il Milan. Come evidenziato dallo stesso Maurizio Sarri in conferenza stampa, l’attaccante portoghese è stato sostituito perchè non al meglio fisicamente, perchè reduce da 20 giorni di leggero affaticamento al ginocchio. Un piccolo problema al collaterale del ginocchio […] L'articolo Juventus, caso Ronaldo: via prima del 90′, ora ...

Juventus - infortunio De Ligt : caviglia ko - occhio ai tempi di recupero : infortunio DE Ligt- Come evidenziato da Maurizio Sarri in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Lokomotiv Mosca, De Ligt non prenderà parte al match con la compagine russa a causa di una distorsione rimediata nel derby di sabato sera contro il Torino. Nessun particolare allarme, ma attenzione ai potenziali tempi di recupero. Le condizioni del centrale olandese verranno valutare con calma nel corso dei prossimi giorni prima di ...

