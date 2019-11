Italia Viva continua la campagna acquisti Bellanova | “Polverini e Carfagna benvenute”

Renzi apre Italia Viva a tutti : "Destra - sinistra e Forza Italia" : Matteo Renzi apre le porte di Italia Viva senza pregiudizi di partito ma detta le sue condizioni. “Noi pensiamo di seguire uno schema inedito, ma che in qualche modo richiama al movimento di Macron, En Marche. Noi apriamo a tutti, a destra e a sinistra, purché si parli di persone perbene, fresche, innovative”, afferma l’ex premier in un’intervista al quotidiano online livesicilia.It nel giorno del lancio ...

Clicchi su “W il Pd” e diventi fan di Italia Viva : Roma. I dirigenti del nuovo partito di Matteo Renzi chiedono “trasparenza” sui social network e arrivano a proporre le carte d’identità per iscriversi a Facebook e Twitter, ma intanto da tempo pagine e pagine non ufficiali di fan del Pd su Facebook sono state riconvertite in pagine di sostegno a Ita

Sondaggi - Lega vince nei comuni più piccoli - Italia Viva raddoppia i consensi nelle città : Un'analisi sulle intenzioni di voto condotta da Noto Sondaggi ed EMG Acqua, commissionata da ASMEL, l'Associazione che rappresenta quasi 3000 comuni, mostra che i partiti al governo si affermano nei comuni medio grandi, mentre il centrodestra è più forte in quelli più piccoli, con il 52,1 per cento delle intenzioni di voto.Continua a leggere

Sondaggi elettorali EMG - arretra la Lega - su PD e Italia Viva : Sondaggi elettorali EMG, arretra la Lega, su PD e Italia Viva Questa settimana i Sondaggi elettorali di EMG vanno controcorrente rispetto alle rilevazioni delle ultime settimane. La Lega interrompe bruscamente la propria corsa con un calo molto rilevante, dell’1,2% in una settimana. Scende infatti dal 34,2% al 33%. E non si tratta come in altri casi di un trasferimento di consenso a Fratelli d’Italia, anch’esso in ...

Sondaggi - Lega e M5s in calo. Balzo in avanti di Italia Viva : Secondo Emg Acqua il partito fondato da Matteo Renzi sale al 5,7%. Battuta d'arresto per il Carroccio, cresce il Pd. Sull'ex...

Italia Viva - boom di like su Facebook. La strategia? Fusione e cambio nome di ex pagine del Pd e per il Sì al referendum : Italia Viva corre molto rapidamente sui social. Forse troppo, visto che sono già 65mila i like della pagina Facebook. Ma da dove sono arrivati così tanti e in così poco tempo? Il portale ufficiale, già dotato di ben 40mila fan, è “comparso” in coincidenza con la Leopolda 10. La sera del 7 novembre un altro salto: +22mila fan, scavalcate in un colpo le pagine di Leu e Possibile, e raggiunta quella dei Radicali, che risale al 2010. ...

Zingaretti : “Renzi piccona il Pd - io lotto contro Salvini. Italia Viva non ha molto futuro” : Il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, in un'intervista su 'La Stampa', critica Matteo Renzi: "Ogni picconata al Partito democratico è un favore fatto a Salvini. Questa è la pura verità, e quindi più si colpisce il Pd, più si rafforza la destra. Poi ognuno si assumerà le sue responsabilità".Continua a leggere

Carcere per i grandi evasori - è scontro aperto tra Movimento 5 stelle e Italia Viva : Gli emendamenti al decreto fiscale fanno litigare il governo Conte. Secondo Italia Viva per combattere l'evasione servono...

Carcere per evasori - M5s contro Italia Viva : “Vogliono cancellarlo - ora basta giocare” : Il Movimento 5 Stelle attacca Italia Viva per aver presentato un emendamento al decreto fiscale con il quale chiede di cancellare il Carcere per chi evade somme superiori ai 100mila euro: "Noi non crediamo che si possa giocare su un aspetto così fondamentale. Che messaggio si lancia ai cittadini? A chi paga le tasse con sacrifici?".Continua a leggere

Renzi attacca : “Italia Viva prosciugherà consenso Pd”. Dem replicano : “Dono a Salvini” : Quella di Matteo Renzi e' una dichiarazione di guerra al suo ex partito: "faremo ai dem quello che Macron ha fatto ai socialisti francesi", dice il leader di Italia Viva. Ovvero assorbire parlamentari e consenso del Partito Democratico per poi allargare al centro e alla destra moderata. In Francia a pagarne le spese furono i gollisti di Les Republicains, partito dell'ex presidente francese Francois Sarkozy, e il parti Socialiste di Oliviere ...

Carcere evasori - Bonafede : “Italia Viva vuole affossarlo? No passi indietro - né compromessi”. E ai renziani : “Basta con la ricerca visibilità” : Se Italia Viva di Matteo Renzi ha presentato una serie di emendamenti al decreto fiscale nel tentativo di cancellare con un colpo di spugna l’articolo che abbassa le soglie e aumenta le pene per gli evasori fiscali, è il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede a rivendicare di non voler accettare che venga stravolto in Parlamento il testo nella parte relativa alla stretta per le manette agli evasori: “renziani vogliono affossare le nuove ...

Polemica Renzi-dem. L'ex premier : "Italia Viva prosciugherà il consenso del Pd". La replica : "Un regalo a Salvini" : Quella di Matteo Renzi è una dichiarazione di guerra al suo ex partito: “Faremo ai dem quello che Macron ha fatto ai socialisti francesi”, dice il leader di Italia Viva. Ovvero assorbire parlamentari e consenso del Partito Democratico per poi allargare al centro e alla destra moderata. In Francia a pagarne le spese furono i gollisti di Les Republicains, partito dell’ex presidente francese Francois Sarkozy, e il parti ...

Italia Viva : quattro deputati Ars passano con Renzi - ‘non è un’operazione di palazzo’ : Palermo, 13 nov. (Adnkronos) – “La nostra non è un’operazione di palazzo o di potere ma un’operazione che parte dal basso”. Arriva con queste parole l’annuncio ufficiale dell’adesione di quattro deputati dell’Assemblea regionale siciliana a Italia Viva. “Bisogna evitare tutti i comportanti viziosi malati e antichi che mettono n luce solo le competizioni e le rivalità che non ci sono in ...