Italia vincente anche in Bosnia | contro l' Armenia possibile spazio ad Immobile e Zaniolo

Bosnia-Italia 0-3 calcio - Qualificazioni Europei 2020 in DIRETTA : vittoria convincente per gli azzurri. Pagelle e highlights : 22.40 Vince con pieno merito l'Italia che gestisce il match per tutta la partita e riesce tranquillamente a siglare tre reti con Acerbi, Insigne e Belotti. Partita e prestazione che lascia ben sperare in vista degli Europei della prossima estate. 92′ Finisce la partita! Bosnia-Italia 0-3 (Acerbi, Insigne, Belotti). 91′ Partita che attende solamente il fischio ...

Calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 : Italia-Malta - le azzurre puntano ad allungare la striscia vincente : Vincere aiuta a vincere. La Nazionale italiana di Calcio femminile, reduce dal rotondo successo contro la Georgia, torna protagonista nelle Qualificazioni agli Europei 2021. Le azzurre vanno a caccia del sesto successo consecutivo, desiderose di allungare la serie positiva e di rafforzare il primato nel Gruppo B. Attualmente le nostre portacolori comandano la graduatoria del raggruppamento con 15 punti, 14 gol fatti e 2 subiti. La selezione di ...

Scacchi - Europei a squadre 2019 : Italia femminile vincente sulla Spagna - la squadra Open pareggia con il Belgio. Russia al comando : Giornata positiva per l’Italia agli Europei di Scacchi a squadre in corso di svolgimento a Batumi, in Georgia. La squadra femminile, infatti, riesce a vincere per 2.5-1.5 sulla Spagna, risalendo nel gruppo della sesta posizione e conservando le speranze di conquistare quello che sarebbe un podio storico. La formazione Open, invece, si ferma sul pari contro il Belgio, rimanendo nelle retrovie della relativa classifica. Per quel che concerne ...

Italia-Isole Salomone 5-0 - Mondiali calcio U17 2019 in DIRETTA : esordio convincente degli azzurrini che calano la cinquina! Pagelle e highlights : La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. 22:54 LE Pagelle DELL'ITALIA: Molla 6; Lamanna 6, Dalle Mura 6, Pirola 6.5, Ruggeri 7; Brentan 6, Panada 6.5, Udogie 6 (dal 46′ Giovane 6); Tongya 7; Gnonto 7.5 (dal 64′ Capone 6.5), Cudrig 7 (dal 85′ Boscolo s.v.). All. Nunziata 7. 93′ FINITA! Italia ...

Italia-Isole Salomone 5-0 - Mondiali calcio U17 2019 in DIRETTA : esordio convincente degli azzurrini che calano la cinquina! Pagelle e highlights : 93′ FINITA! Italia batte Isole Salomone 5-0. 90′ Ci saranno tre minuti di recupero. 89′ Attimi finali della partita che hanno ben poco da dire, gli azzurri sono stati bravissimi a gestire la partita con attenzione e serietà. 85′ Ultimo cambio chiamato da Nunziata: esce Cudrig ed entra Boscolo. 81′ GOOOOOOOL ITALIA!!! Capone trovato bene al centro dell'area ...

Volley - il “nuovo ruolo” di Ivan Zaytsev : opposto-ricevitore - la soluzione vincente di Modena. E con l’Italia? : Ivan Zaytsev ha incominciato brillantemente la SuperLega 2019-2020, lo Zar ha esordito positivamente domenica pomeriggio e ha trascinato Modena alla vittoria contro Padova: un secco 3-0 davanti ai 4800 spettatori del PalaPanini che fa bene al morale dei Canarini, seri pretendenti allo scudetto e pronti a lottare con Civitanova, Perugia e Trento per il tricolore. Andrea Giani si è appena seduto sulla panchina degli emiliani sostituendo Julio ...

Rugby - l’Italia e l’esperimento non vincente delle Accademie federali. Ecco perché non hanno funzionato : Il Giappone lo scorso weekend si sono giocati i quarti di finale della Rugby World Cup e ora si guarda con ansia alle semifinali. L’Italia, per il nono Mondiale consecutivo, lo fa da spettatrice, essendo stata eliminata nella fase a gironi. Certo, un’eliminazione che era abbastanza scontata, con gli azzurri che nel girone si erano ritrovati All Blacks e Sudafrica, scogli oggettivamente insormontabili. Ma l’avventura giapponese ...

Pronostici Europei Under 21 - le quote di Sisal Matchpoint : 9 su 10 vedono l’Italia vincente contro l’Irlanda : Esame importante per la nuova Italia Under 21 guidata da Paolo Nicolato. Gli Azzurrini vanno in Irlanda per le qualificazioni ai prossimi Europei Under 21 del 2021 e, dopo il 5 a 0 al Lussemburgo, cercano conferme ma devono stare attenti agli irlandesi, reduci da tre vittorie consecutive con 7 reti segnate e solo una subita. Gli esperti di Sisal Matchpoint danno fiducia all’Italia, favorita a 2.00, per il successo dell’Irlanda capolista ...

Rugby - Mondiali 2019 : Italia-Canada 48-7 - successo convincente e qualificazione alla World Cup 2023! Show della terza linea : E’ un’altra Italia quella di Fukuoka rispetto a quella vista con la Namibia. Azzurri che partono subito convinti e con la voglia di far male, scavano il primo gap nel primo quarto di gioco, poi lasciano un po’ troppo spazio al Canada, ma a cavallo dei due tempi accelerano nuovamente e chiudono il discorso. Sugli scudi la terza linea formata da Negri, Polledri e Steyn, benissimo Braley in mediana e Minozzi nella linea ...

Italia-Namibia 47-22 - Mondiali rugby 2019 in DIRETTA : azzurri superiori - debutto convincente : LA CRONACA DI Italia-Namibia 47-22 9.16 Grazie per averci seguito, restate su OA Sport: troverete cronaca, dichiarazioni, analisi e pagelle della partita. Inoltre potrete seguire anche le Dirette LIVE di Irlanda-Scozia e Inghilterra-Tonga. Un saluto sportivo. 9.15 L'Italia tornerà in campo già il 26 settembre alle 9.45 per affrontare il Canda. E sarà un'altra partita da vincere, in ...