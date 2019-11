Italia Under 21 | vittoria contro l’Islanda | in gol Sottil | doppietta per Cutrone FOTO

Calcio - Under 21 : Italia-Islanda 3-0 : 20.28 A Ferrara,l'Under 21 (rimaneggiata) supera 3-0 l'Islanda e la scavalca, prendendosi il 2° posto nel girone (qualificazioni a Euro2021) dietro l'Irlanda. Sotto la pioggia,va in scena un 1°tempo emozionante.L'Italia rischia grosso tre volte (due paratone di Carnesecchi,palo Finsson),sfiora la rete al 19' con Sala (miracolo Gunnarsson) e al 32'passa con il tap-in sotto porta di Sottil dopo una correzione aerea di Pinamonti.Ripresa. Cutrone ...

92′ Giallo per Scamacca e Finnsson per delle reazioni ad uno scontro di gioco. 91′ Ci saranno 4 minuti di recupero. 90′ Gooooooooooooooooooooooooooool, Cutroneeeeeeeeeeeeeeee, strepitoso Scamacca che salta due uomini e serve Cutrone davanti il portiere ma questa volta l'ex milanista non sbaglia e sigla la terza rete, Italia-Islanda 3-0. 88′ Spinge ancora ...

86′ Rete meritata per Cutrone che ha giocato una splendida partita, ottimo cross anche di Sala dal fondo della fascia sinistra. 84′ Gooooooooooooooooooooool, Cutroneeeeeeeeeeeee, Scamacca di testa prende un difensore islandese dopo un buon cross di Sala ma rapace dentro l'area di rigore ci pensa Cutrone in girata al volo a ribadire in rete, Italia-Islanda 2-0. 82′ ...

74′ Rientra in campo Gabbia nonostante il colpo alla testa. 72′ Scontro fortuito a centrocampo tra Gabbia e Gudjohnsen, entrano i medici. 70′ Fuori Sottil e dentro Adjapong per l'Italia. 68′ Lancio dalla difesa per Cutrone che prova a tirare al volo ma trova la respinta della difesa islandese. 66′ Sottil entra in area di rigore e serve Pinamonti che da ...

48′ Italia entrata molto bene in campo, cerca subito di chiudere l'Islanda. 46′ Clamoroso, subito Cutrone servito da Locatelli non trova la porta a tu per tu con il portiere dell'Islanda. Inizia la ripresa! 19.20 Italia che inizialmente deve chiamare a due miracoli il suo portiere Carnesecchi, poi sale in cattedra Cutrone che porta all'azione del gol di Sottil ...

19.20 Italia che inizialmente deve chiamare a due miracoli il suo portiere Carnesecchi, poi sale in cattedra Cutrone che porta all'azione del gol di Sottil che approfitta di un colpo di testa debole di Pinamonti. A tra poco per il secondo tempo. 46′ finisce il primo tempo, Italia-Islanda 1-0 rete di Sottil. 45′ Ci sarà un solo minuto di recupero. 43′ Cutrone in ...

23′ Partita che si alza di ritmo, l'Italia prova per caratteristiche a spingere più sulla fascia destra presidiata da Sottil. 21′ Pinamonti sulla destra va sul fondo e serve Sottil che a rimorchio serve Sala che trova la risposta pronta del portiere avversario. 19′ Finnsson ci riprova ancora di collo destro pieno, palla fuori di molto. 17′ PALO! Errore nel ...

1′ Pinamonti inizia come attaccante sinistro, Cutrone in mezzo e Sottil largo a destra. Inizia la partita! 18.27 Inni nazionali in corso, tra poco il fischio d'inizio. 18.24 Da capire come sarà il modulo a LIVEllo offensivo con due prime punte e Sottil attaccante esterno a supporto. 18.21 Mancano solamente 5 minuti all'ingresso in campo delle due squadre, tra poco inni ...

18.18 In panchina sono invece 2 i giocatori impegnati in Serie A ovvero Adjapong (Verona) e Tripaldelli (Sassuolo). I restanti trovano spazio invece in B da Plizzari (Livorno) ad Esposito (Chievo), da Casale (Venezia) a Maistro (Avellino) fino ai vari Bettella (Pescara), Zanellato (Crotone) e Scamacca (Ascoli). 18.15 Per gli altri 5 ragazzi il campionato di riferimento è invece la Serie B: è ...

18.00 L'Italia ha vinto contro Lussemburgo (5-0) e Armenia (1-0), vittorie intervallate dallo 0-0 sul campo dell'Irlanda capolista. 17.57 Nicolato senza due terzi della difesa (Bastoni e Pellegrini hanno lasciato il ritiro per infortunio) e privo di Tonali, chiamato da Mancini per sostituire l'infortunato Verratti. Fuori anche Kean che deve scontare ancora un turno di squalifica dopo ...

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Islanda Under 21 partita valida per la qualificazione all'Europeo di categoria, gli azzurrini scenderanno in campo al Paolo Mazza di Ferrara dove sfideranno l'Islanda, avversario che non dovrà comunque essere sottovalutato soprattutto a LIVEllo fisico. L'Italia al momento è terza nel girone con tre partite in meno della ...

Italia-Islanda Under21 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni : L’Italia Under 21 torna in campo allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara per sfidare l’Islanda in un match valido per le qualificazioni agli Europei 2021. Una partita decisiva per gli equilibri del Gruppo 1 visto che gli ospiti sono attualmente secondi con nove punti, due in più degli azzurrini che però hanno una gara in meno. Per i ragazzi di Nicolato sarà un match delicato nel quale dovranno necessariamente trovare la vittoria. ...

