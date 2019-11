Italia | Nazionale in visita a Venezia | “la città si rialzerà!” FOTO

Rugby – O’Shea verso l’addio alla Nazionale Italiana : richiesta la risoluzione anticipata del rapporto : Conor O’Shea rimette l’incarico di Ct al Consiglio Federale Il Presidente della Federazione italiana Rugby Alfredo Gavazzi ha informato oggi il Consiglio Federale, riunito a L’Aquila, della richiesta avanzata da Conor O’Shea di rimettere con effetto immediato il proprio incarico di Commissario Tecnico della Squadra Nazionale Maggiore Maschile. La naturale scadenza dell’accordo era prevista il 30 maggio ...

CorSport su Insigne : “Furiosamente discusso a Napoli - in Nazionale si trasforma! Al momento nessuno come l’Italia in Europa…” : Polverosi analizza la Nazionale italiana L’editorialista del Corriere dello Sport Alberto Polverosi, analizza la Nazionale italiana, che ieri ha battuto la Bosnia per 3-0. Ecco uno stralcio dell’analisi: “Iberniamoli tutti e tiriamoli fuori dal congelatore alla vigilia del debutto nell’Europeo. In questo momento nessuna squadra italiana gioca come l’Italia e nessuna Nazionale europea gioca come la nostra. Tre a zero in ...

La pallavolo Italiana a lutto : addio all’indimenticato capitano della nazionale Fabrizio Nassia : La pallavolo italiana piange la scomparsa di Fabrizio Nassi La pallavolo italiana piange la scomparsa di Fabrizio Nassi, indimenticato capitano della nazionale azzurra di Carmelo Pittera, che nel 1978 fu protagonista di una fantastica cavalcata, coronata con la medaglia d’Argento ai Campionati del Mondo di Roma. L’impresa, passata alla storia come il “Gabbiano D’Argento”, rappresenta una delle pietre miliari per il ...

Venezia sommersa dall’acqua - la Nazionale Italiana vicina alla città : oggi allenamento a Mestre e visita in centro : Il ct Mancini ha deciso di far allenare la squadra a Mestre per permettere ai cittadini veneti di dimenticare per un po’ il disastro dei giorni scorsi La Nazionale Italiana dimostra la propria solidarietà ai cittadini di Venezia, il ct Roberto Mancini e tutta la delegazione azzurra sono atterrati oggi alle ore 11 all’aeroporto della città lagunare direttamente da Sarajevo, per far visita ai cittadini colpiti dal ...

Prima rete in Nazionale per Acerbi - l’Italia piega la Bosnia : Mancini da record - l’Italia è testa di serie : L’Italia brilla contro la Bosnia: en plein nel girone e testa di serie, Mancini da record E’ un’Italia che piace, quella guidata da Roberto Mancini: con la decima vittoria consecutiva in azzurro, il ct italiano ha raggiunto un record da sogno, superando il Primato di Vittorio Pozzo. Alle qualificazioni ad Euro 2020, l’Italia ha piegato la Bosnia per 0-3 grazie alla Prima rete in azzurro di Acerbi, che ha sbloccato ...

LIVE Bosnia-Italia 0-3 calcio - Qualificazioni Europei 2020 in DIRETTA : debuttano in nazionale Castrovilli e Gollini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 88′ Fuori Donnarumma e debutta Gollini per l’Italia. 87′ Fuori Insigne e dentro Castrovilli per l’Italia. 85′ Hodzic dopo vari fraseggi prova a tirare ma va altissimo il pallone. 83′ Dzeko di piatto apre per Hodzic ma Florenzi è attento e non si fa sorprendere. 81′ Punizione di Emerson che finisce alta sopra la traversa dai venti metri. 79′ ...

Betty Vignotto - 30 anni fa l’ultima gara in Nazionale : storia di una delle pioniere del calcio femminile Italiano : Nell’estate del 1970 Gianfranco Bedin ritorna nella sua San Donà e incontra l’amico di sempre Paolo Vignotto. I due hanno condiviso la gioventù e tantissime ore di pallone su campi improvvisati. Poi Gianfranco è partito per fare le giovanili all’Inter, mentre Vignotto ha giocato nei campionati dilettanti. “Paolo, la tua sorellina è un fenomeno. A 16 anni gioca meglio dei maschi”. “Sì, Betty è fantastica. E per il calcio ha una passione ...

Accadde oggi - 14 novembre 1973 : la Nazionale Italiana batte per la prima volta l’Inghilterra in trasferta : Tante le giornate di gloria e le imprese nella storia della Nazionale italiana. Una di queste ci riporta a 46 anni fa. Il 14 novembre 1973 si giocava a Wembley Inghilterra-Italia, amichevole di lusso. La prima, storica vittoria italiana sulla Nazionale inglese era avvenuta qualche mese prima, nel giugno dello stesso anno, al Comunale di Torino. Una partita sempre molto sentita, resa ancor più infuocata dai giornali inglesi che definirono ...

Accadde oggi - 13 novembre 2017 : la notte più buia della storia della Nazionale Italiana - niente Mondiali : Sono passati già due anni. Eppure sembra ieri. Il 13 novembre del 2017 l’Italia, a San Siro, mancava l’appuntamento con i Mondiali di Russia. In quella notte sciagurata fu la Svezia a festeggiare. Da allora sono cambiate molte cose. In primis l’allenatore. Il ciclo Ventura è stato un disastro senza precedenti. Non qualificarsi e Italia sono due concetti che non stanno bene messi vicini. L’episodio cardine di quella ...

Verso Bosnia-Italia : prima volta in Nazionale per Orsolini - Castrovilli e Cistana : La Nazionale italiana scenderà in campo al Bilino Polje Stadium di Zenica questo venerdì 15 novembre alle ore 21:00 per il match contro la Bosnia, valido per le Qualificazioni ad Euro 2020. L'Italia nella partita precedente con il modesto Liechtenstein ha vinto 5-0 ed ha già in tasca il pass per l'Europeo del prossimo giugno. Il ruolino di marcia della squadra di Roberto Mancini nel girone è sinora di 8 vittorie su 8 incontri disputati. Niente ...

Calcio - parlano i debuttanti dell’Italia : Cistana - Orsolini e Castrovilli all’esordio in Nazionale con tanto di canzone : Andrea Cistana, Riccardo Orsolini e Gaetano Castrovilli sono i debuttanti dell’Italia nell’ultima finestra delle qualificazioni agli Europei 2020 di Calcio. La nostra Nazionale, già ammessa alla prossima rassegna continentale, sfiderà Bosnia Erzegovina (venerdì 15 novembre a Zenica) e l’Armenia (lunedì 18 novembre a Palermo) con l’obbligo di vincere per il ranking che sarà fondamentale per il sorteggio. I tre giovani ...

Accade oggi - 12 novembre 2003 : l’Italia conosce la sua stella - Cassano esordisce in Nazionale e va subito in gol : E’ stato un giorno importante per il calcio italiano il 12 novembre 2003. Per la rubrica “Accade oggi”, si ricorda l’esordio con gol in Nazionale di Antonio Cassano. Il fenomeno di Bari Vecchia, a quei tempi di proprietà della Roma, esplode definitivamente nel calcio che conta. Convocato dal c.t. Trapattoni per un’amichevole a Varsavia, l’attaccante sigla l’unica rete azzurra nella sconfitta 3-1 ...

La nazionale di calcio Italiana è stata eliminata dal Brasile nei quarti di finale del Mondiale Under 17 : La nazionale di calcio italiana ha perso 2 a 0 contro il Brasile ed è stata eliminata nei quarti di finale del Mondiale Under 17 che si stanno giocando proprio in Brasile. Per il Brasile hanno segnato Patryck e Peglow, entrambi nel