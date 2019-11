Italia del nuoto paralimpico da Mattarella paese cresce con voi

Pagelle Bosnia-Italia 0-3 - i voti della partita : Acerbi mostruoso - si esaltano gli attaccanti : È show azzurro in quel di Zenica. L’Italia domina in lungo e in largo nella partita valida per le Qualificazioni agli Europei 2020 in casa della Bosnia: vittoria per 3-0 per la compagine guidata da Roberto Mancini che continua ad esaltarsi. Andiamo a rivivere la sfida con le Pagelle dei protagonisti. Pagelle Bosnia-Italia 0-3 Italia Donnarumma, voto 7: il portierone milanista si fa trovare prontissimo quando viene chiamato in causa. È ...

LIVE Bosnia-Italia 0-2 calcio - Qualificazioni Europei 2020 in DIRETTA : Acerbi e Insigne firmano il vantaggio momentaneo alla fine della prima frazione di gioco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.35 Gioca bene l’Italia che con la mente libera riesce a compiere delle belle azioni che portano al gol di Acerbi e di Insigne, qualche lieve disattenzione difensiva mette a lavoro Donnarumma che deve compiere due miracoli. A tra poco per il secondo tempo! 46′ Finisce il primo tempo, Bosnia-Italia 0-2 (Acerbi, Insigne). 45′ Ci sarà un solo minuto di recupero. 44′ ...

Paolo Nicolato allenatore dell’Italia Under 21 ha sbrottato perchè può contare su pochi giovani titolari nelle loro squadre. : Paolo Nicolato Paolo Nicolato, allenatore dell’ Under 21 impegnato contro l’Islanda, ha espresso le sue preoccupazioni parlando con la Gazzetta dello Sport. Il C.T. ritiene estremamente pericoloso, per il calcio italiano, lo scarso utilizzo dei giovani calciatori nelle loro rispettive squadre. La lamentela è anche legata agli infortuni che non permettono l’utilizzo dei giovani in campo nazionale ed internazionale. ...

Pallanuoto femminile - Coppa Italia 2019 : diramato il calendario della Final Six. Programma - orari e tv : diramato il calendario della Final Six della Coppa Italia di Pallanuoto femminile, che si giocherà ad Ostia dal 5 al 7 dicembre: in base ai risultati della prima fase, giovedì 5 si giocheranno i quarti di Finale, venerdì 6 la Finale per il quinto posto e le semiFinali, e sabato 7 la Finale per il terzo posto e la Finalissima. Di seguito il calendario completo con la Programmazione tv. Giovedì 5 dicembre Quarto di Finale 1 L’Ekipe ...

Pallavolo – Supercoppa Italiana Femminile - la finale tra Imoco e Igor nello splendido scenario dell’Allianz Cloud : Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara si contendono all’Allianz Cloud di Milano il primo trofeo della stagione Sono arrivate a Milano Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara, che sabato sera incroceranno nuovamente i propri destini nell’ennesima finale. L’Allianz Cloud ospiterà la 24^ Supercoppa Italiana, trofeo che per la terza stagione sarà conteso dalle pantere di Daniele Santarelli e le azzurre di ...

Speed skating - Coppa del Mondo Minsk 2019 : l’Italia parte bene - Davide Ghiotto 6° nei 5000 metri - top10 per Giovannini : Scattata oggi a Minsk, in Bielorussia, la prima tappa della Coppa del Mondo di Speed skating: azzurri attesi sulle gare long distance, con Davide Ghiotto sesto ed Andrea Giovannini decimo sui 5000 metri maschili, mentre nei 3000 metri femminili Francesca Lollobrigida è tredicesima. Italia assente nei team sprint. Nei 5000 metri maschili si impone nettamente l’olandese Patrick Roest, che con 6’16″615 polverizza il record della ...

Nuovo profondo ciclone sull'Italia domani : allerte e previsioni della Protezione Civile : Maltempo senza sosta sull'Italia per il persistere di correnti umide e perturbate alimentare dalla vasta saccatura atlantica presente sull'Europa centro-occidentale. Anche nella giornata di domani...

“Il Mose e l'Ilva mostrano l'inefficienza dell'Italia”. Claudio Cerasa a Tagadà : “Tra Ilva e Mose ci sono tantissimi punti in comune, perché alla radice c'è l'incapacità del nostro paese di essere efficiente”, dice a Tagadà su La7 il direttore del Foglio Claudio Cerasa. “L'immagine più eloquente è l'acqua alta in cui si trova Venezia e il governo”. Questa mattina ad Agorà, Ce

Curon - le prime immagini della nuova serie Italiana di Netflix : Curon, o più precisamente Curon Venosta, è un comune della provincia di Bolzano con poco più di duemila abitanti. Però è caratterizzato da un suggestivo monumento, il campanile di una chiesa trecentesca completamente circondato dal lago di Resia, bacino artificiale creato per realizzare negli anni Cinquanta della diga della Montecatini, dopo che il paese originario era stato evacuato a forza, raso al suolo e sommerso. Proprio questo luogo così ...

Svelato il cast di Curon di Netflix con Valeria Bilello : le prime immagini del mistery Italiano (foto e teaser) : Mentre sono in corso le riprese della serie, è stato Svelato il cast di Curon di Netflix, serie drammatica/soprannaturale a metà tra mistero e leggenda che rappresenta uno dei prossimi titoli originali italiani prodotti e distribuiti dalla piattaforma. Prodotta da Indiana Production, la serie in 7 episodi è la storia di una donna che torna nel suo paese d'origine ma scompare subito dopo, gettando nella disperazione i suoi figli adolescenti ...

Sky - la probabile formazione dell’Italia. Gioca Insigne. Florenzi preferito a Di Lorenzo : Questa sera l’Italia di Roberto Mancini incontra la Bosnia. L’obiettivo è vincere, anche se la qualificazione è già centrata. Il ct vuole battere il record di Pozzo e valutare i progressi del gruppo che porterà con sé all’Europeo. Gianluca Di Marzio scrive che il turnover sarà ridotto all’osso. In porta, al momento, Donnarumma sembra essere in vantaggio su Sirigu. In difesa, invece, Florenzi dovrebbe essere preferito a Di ...

Emanuele Filiberto fa sul serio e con uno spot annuncia il ritorno della famiglia reale per tutelare i cittadini Italiani - nasce così un nuovo partito? : Il principe Emanuele Filiberto ha annunciato il ritorno della famiglia reale in politica. Un annuncio inaspettato in un momento di grossa incerta e instabilità del paese. Emanuele Filiberto di Savoia, durante lo spot, è apparso sereno e sicuro di se stesso. Lo spot ha avuto un gran risalto su tutti i social ma al momento i commenti risultano essere un po’ freddini. Il Principe ha annunciato che farà un suo intervento in ...

Betty Vignotto - 30 anni fa l’ultima gara in Nazionale : storia di una delle pioniere del calcio femminile Italiano : Nell’estate del 1970 Gianfranco Bedin ritorna nella sua San Donà e incontra l’amico di sempre Paolo Vignotto. I due hanno condiviso la gioventù e tantissime ore di pallone su campi improvvisati. Poi Gianfranco è partito per fare le giovanili all’Inter, mentre Vignotto ha giocato nei campionati dilettanti. “Paolo, la tua sorellina è un fenomeno. A 16 anni gioca meglio dei maschi”. “Sì, Betty è fantastica. E per il calcio ha una passione ...