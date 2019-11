Inter | il Psg vorrebbe riscattare Icardi ma l' ostacolo potrebbe essere Wanda Nara

Inter - il Psg sarebbe pronto a riscattare Icardi : Leonardo avrebbe avviato i contatti : Dopo una stagione caratterizzata più da vicende extra campo che dalle sue prestazioni in campo, Mauro Icardi sembra essere tornato ai suoi livelli con la maglia del Paris Saint Germain. I parigini sono riusciti a strapparlo all'Inter nell'ultimo giorno di calciomercato prelevandolo in prestito con diritto di riscatto fissato a settanta milioni di euro. Affare che ha fatto discutere visto che il centravanti argentino aveva rifiutato tutte le ...

Mauro Icardi - nuova vita al Psg : ha fatto le scarpe a Cavani. Schiaffo all'Inter : "Voglio restare qui" : Da quando è arrivato a Parigi Mauro Icardi è rinato. Lo scrive il Corriere della Sera in edicola l'11 novembre. Nove gol in dieci partite. Il duello con Cavani, per il posto da titolare in attacco scrive Stefano Montefiori, è ormai praticamente vinto dall'argentino. Per approfondire leggi anche: Ps

Inter - Icardi : 'Al Psg per fare cose buone' : Il tormentone di mercato della scorsa estate è stato sicuramente quello relativo al futuro di Mauro Icardi. Il centravanti argentino per tutta l'estate ha rifiutato il trasferimento, vista la volontà di restare all'Inter, rispedendo al mittente le offerte di Roma, Napoli, Arsenal e Monaco. Solo l'ultimo giorno di calciomercato si è rassegnato a lasciare Milano, accettando il passaggio al Paris Saint Germain in prestito con diritto di riscatto ...

Inter - il Psg sarebbe impressionato dal rendimento di Icardi : Uno dei tormentoni di mercato della scorsa estate è stato rappresentato sicuramente dal futuro di Mauro Icardi. Il centravanti argentino non rientrava nei piani dell'Inter, come dichiarato pubblicamente dall'amministratore delegato Giuseppe Marotta, e confermato dal tecnico Antonio Conte, e per questo è stato messo sul mercato. Dopo aver rifiutato diverse proposte, l'ex capitano ha deciso di accettare il trasferimento al Paris Saint Germain, in ...

Icardi torna determinante e lancia frecciate all’Inter : “il Psg è la migliore squadra con cui ho giocato” : “Ho giocato accanto a grandi giocatori, ma questo Psg e’ la migliore squadra con cui ho giocato”. Sono le dichiarazione di Mauro Icardi, l’attaccante argentino è stato grande protagonista con una doppietta nel 4-0 con cui il Paris Saint Germain ha sconfitto il Marsiglia, il calciatore ha lanciato una ‘stoccata’ all’Inter, Icardi considera i campioni di Francia di un livello superiore rispetto ai ...

Inter : Icardi segna e convince - il PSG sarebbe sempre più convinto a riscattarlo : L'Inter è stata molto attiva nella sessione di mercato estiva. La società nerazzurra ha lavorato anche in uscita, con l'obiettivo di ridurre la rosa a disposizione di Antonio Conte. Il club ha decisio di privarsi di molti giocatori che gli scorsi anni erano ritenuti incedibili per motivi comportamentali, uno su tutti l'ex capitano Mauro Icardi. L'attaccante argentino è stato ceduto al Paris Saint-Germain in prestito con diritto di riscatto ...

Inter - senza il riscatto del Psg la Juventus potrebbe tornare su Icardi : La Juventus sarebbe pronta a tornare su Mauro Icardi. I bianconeri continuano a seguire il centravanti argentino, nonostante il suo trasferimento al Paris Saint Germain, che lo ha prelevato in prestito con diritto di riscatto fissato a settanta milioni di euro. Un riscatto che è tutt'altro che scontato e che è vincolato anche alla volontà dello stesso giocatore. Per questo motivo la prossima estate potrebbe tornare in gioco la Juventus, che da ...

Inter - senti Icardi : “sono al PSG perchè era arrivato il momento di vincere trofei. Voglio farmi riscattare” : Mauro Icardi rifila una frecciatina all’Inter direttamente da Parigi: l’ex bomber nerazzurro si dice pronto a farsi riscattare dal club francese con il quale, finalmente, è pronto a vincere trofei L’Inter vince senza Icardi, Icardi vince senza l’Inter. La cessione in prestito dell’argentino al PSG sembra aver fatto contenti tutti: i nerazzurri sono primi in campionato grazie al feeling Lukaku-Conte; il PSG ha ...

