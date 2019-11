Infortunio Kouame | l’attaccante non molla | “questa non ci voleva | ma sono abituato a

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 16 novembre 2019)– Una grave perdita per il Genoa di Thiago Motta. L’attaccante Christian Michaelha riportato la rottura del crociato e dovrà stare lontano dai campi da calcio per il resto della stagione. Il calciatore ha espresso con un post sui social le proprie sensazioni: “sempre statoad affrontare tutto con il sorriso. I momenti belli, quelli da ricordare, ma anche quelli più brutti e difficili, proprio come questo. Non ci, è vero. Ma iofatto così, rispondo a questoproprio con un sorriso, iniziando già a contare i giorni, e con una voglia matta di tornare. Più forte di prima! Grazie per i tanti messaggi, un abbraccio. Christian”. View this post on Instagram A post shared by Christian Michael(@christianmichael.11) on Nov 16, 2019 at 5:31am PST L'articolo ...

