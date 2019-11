Infortunio Kouame | il Genoa si tuffa sul mercato | tutti i nomi per gennaio FOTO

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 16 novembre 2019)– Ilsta disputando una stagione sicuramente al di sotto delle aspettative, il club rossoblu dovrà lottare fino alla fine per la salvezza, è andato già in scena un ribaltone in panchina con l’esonero di Andreazzoli e l’arrivo di Thiago Motta. Il campionato di Serie A si è fermato per lasciare spazio alle Nazionali, alla ripresa ilaffronterà la Spal in un vero e proprio scontro per la salvezza assolutamente da non fallire. Nelle ultime ore clamorosa tegola per ilper l’attaccante, si teme la lesione del crociato del ginocchio e quindi un lunghissimo stop. Il presidente Preziosi è costretto così ad intervenire sulalla ricerca di attaccanti in grado di fare la differenza, sono diverse le soluzioni interessanti. Una molto affascinante riguarda il ritorno di Piatek, il polacco sta vivendo un ...

DiMarzio : ??#Kouamè, confermata la rottura del crociato - DiMarzio : #Genoa, infortunio per Kouamè in nazionale: giocatore già rientrato, domani ulteriori esami - MarcoBovicelli : #Genoa, infortunio in Nazionale per #Kouamè (sospetta rottura del crociato): giocatore già rientrato a Genova, domani nuovi esami #skysport -