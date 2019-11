In panchina col tablet : in Serie A arriva il Virtual Coach : Lega Serie A e Math&Sport hanno presentato oggi, in occasione della quinta edizione del “Barça Sports Technology Symposium” a Barcellona, il “Football Virtual Coach”, un sistema altamente innovativo che permetterà agli staff tecnici di ottimizzare le performance delle proprie squadre attraverso l’analisi in tempo reale della partita in corso. Nel corso del girone di ritorno […] L'articolo In panchina col tablet: in Serie A arriva il ...

Il Messaggero : lasciate Ancelotti in panchina - il pubblico non paghi per colpa degli arbitri : Il Messaggero scrive della partita di oggi all’Olimpico, tra Roma e Napoli parlando dell’importanza dello scontro diretto e dei torti arbitrali subiti da entrambe le squadre nell’ultimo turno infrasettimanale di campionato. La Roma, dopo aver perso in casa contro l’Atalanta, ha ripreso quota in classifica vincendo contro Milan e Udinese e adesso può staccare la squadra di Ancelotti, che era partita come la principale rivale ...

Udinese - Tudor esonerato/ Il vice Gotti in panchina contro il Genoa - poi Colantuono? : Udinese, Tudor esonerato: il tecnico dei bianconeri è stato sollevato dal suo incarico, contro il Genoa ci sarà il vice-Luca Gotti

Udinese - colpo di scena : Gotti verso la panchina nella sfida contro il Genoa : panchina Udinese – Sono ore caldissime in casa Udinese, il club bianconero sta disputando una stagione veramente deludente ed adesso rischia seriamente in chiave salvezza. Per questo motivo la dirigenza bianconera ha deciso per il ribaltone in panchina, Igor Tudor non sarà più l’allenatore dell’Udinese. La decisione è stata presa, non sembrano esserci margini per tornare indietro sulla decisione, Tudor non ha più la ...

panchina Udinese - Tudor sulla graticola : già individuato l’eventuale sostituto : Panchina Udinese – E’ una situazione delicata in casa Udinese, la stagione del club bianconero può essere considerata ben al di sotto delle aspettative. La squadra di Tudor si prepara per la partita della 10^ giornata del campionato di Serie A, sfida assolutamente da non fallire, di fronte però un osso durissimo, la Roma. L’Udinese dovrà disputare una partita coraggiosa e di qualità contro una squadra importante, i ...

Mihajlovic potrebbe ottenere la panchina d'oro. Per i colleghi "è un esempio da seguire" : Un riconoscimento per il suo percorso, per i risultati raggiunti e per le difficoltà affrontate. L’idea è arrivata direttamente dal club manager del Bologna, Marco Di Vaio, e ha raccolto sin da subito ampio consenso: “Diamo la panchina d’oro a Sinisa Mihajlovic”. Il premio viene assegnato ogni anno dal Settore Tecnico della Figc. Negli ultimi due anni ha vinto Massimiliano Allegri. Dando il trofeo ...

I colleghi vogliono premiare Mihajlovic con la panchina D’Oro : Mihajlovic Panchina D'OROMihajlovic Panchina D'OROMihajlovic Panchina D'OROMihajlovic Panchina D'OROMihajlovic Panchina D'OROMihajlovic Panchina D'OROMihajlovic Panchina D'OROMihajlovic Panchina D'OROMihajlovic Panchina D'OROMihajlovic Panchina D'OROMihajlovic Panchina D'OROMihajlovic Panchina D'OROMihajlovic Panchina D'OROMihajlovic Panchina D'OROMihajlovic Panchina D'OROMihajlovic Panchina D'OROCi sono premi che non premiano una vittoria, ...

panchina Brescia – Clamoroso colpo di scena - Corini vicino all’esonero : Cellino ha già scelto il sostituto : Il presidente del Brescia non dovrebbe aspettare nemmeno il match di domani contro l’Inter, sostituendo già oggi Corini con Prandelli La sconfitta subita dal Brescia sabato a Genova potrebbe segnare il destino di Eugenio Corini, vicinissimo all’esonero in queste ore. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il presidente Cellino infatti ha deciso di affidare la Panchina a Cesare Prandelli, probabilmente senza aspettare il match di ...

La Gazzetta : la panchina di Insigne ha fatto circolare ogni tipo di indiscrezione : L’ennesimo caso Insigne è stato sfiorato ieri sera come scrive la Gazzetta dello Sport, la decisione della panchina di Lorenzo aveva già aperto scenari apocalittici sull’onda di Genk L’esclusione del capitano apre a scenari critici. Si pensa ad un nuovo litigio con l’allenatore, ad un atto d’insubordinazione. Insomma, le indiscrezioni non mancano. Poi, al 20’ della ripresa, Ancelotti richiama in panchina Lozano e inserisce Insigne. ...

panchina Genoa - sorprendente colpo di scena : Carrera perde quota a favore di un… ex centrocampista rossoblù : Il presidente Preziosi non è più così convinto di affidare la Panchina del Genoa a Carrera, nelle ultime ore infatti ha preso piede l’ipotesi Thiago Motta Nuovo colpo di scena nella corsa alla Panchina del Genoa, Massimo Carrera e Francesco Guidolin infatti non sono più gli unici candidati. A loro infatti si è aggiunto Thiago Motta, che stuzzica e non poco la fantasia del presidente Preziosi. LaPresse/PA Quest’ultimo infatti, ...

Juventus – A tutto Sarri - dal saluto militare di Demiral alla sfida col Bologna : “spero che Mihajlovic sia in panchina” : Sarri concentrato sulla partita contro il Bologna: le parole del tecnico della Juventus alla vigilia dell’ottava giornata di Serie A E’ tutto pronto per l’ottava giornata di Serie A: domani si comincia con i primi anticipi, tra i quali spicca il match tra Juventus e Bologna. Reduce dalla vittoria nel derby d’Italia contro l’Inter, il club bianconero, primo in classifica, è intenzionato ad ottenere ancora un ...

LIVE Armenia-Italia Under21 - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : Nicolato lancia Cutrone al centro dell’attacco - dalla panchina Pinamonti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:10 Gli azzurrini allenati da Paolo Nicolato sono obbligati a vincere oggi per avvicinarsi all’Irlanda in testa al girone: i Verdi al momento hanno 6 punti di vantaggio ma hanno disputato due partite in più. 18:06 Chance dal primo minuto anche per Sottil: il laterale viola non sta trovando spazio ultimamente con la propria squadra, ma ha più volte dimostrato di avere un grandissimo ...

Sampdoria - colpaccio per la panchina : Claudio Ranieri sarà il nuovo allenatore : Sembrava una vera e propria "mission impossible", ma alla fine l'ha spuntata Massimo Ferrero: Claudio Ranieri è il nuovo allenatore della Sampdoria. Secondo quanto comunicato da SkySport, il tecnico di Testaccio si è accordato con la società blucerchiata per un contratto biennale da 2 milioni a stag

La rassegna stampa di mercoledì 9 ottobre - in primo piano la panchina del Milan : “Padre Pioli” [FOTO] : La rassegna stampa di mercoledì 9 ottobre – I quotidiani sportivi di oggi non fanno altro che parlare dell’argomento del giorno: la panchina del Milan. Dopo l’esonero di Giampaolo, parte oggi l’avventura di Stefano Pioli con i rossoneri. “Padre Pioli” titola il Corriere dello Sport: “Da oggi l’ex viola tenta un miracoloso rilancio del Milan”. Altro gioco di parole è quello di Gazzetta ...