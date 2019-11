Il triathlon di Alessandro Fabian per il Veneto ferito

Fonte : vanityfair

(Di sabato 16 novembre 2019) Ildiper ilIldiper ilIldiper ilIldiper ilIldiper ilIldiper ilUn anno fa, a novembre dello scorso anno, molte regioni d’Italia sono state colpite da una serie di distastri ambientali fra i più gravi dell’epoca contemporanea. La conta dei danni, ingenti e strutturali, sembra un bollettino di guerra. In particolare nel Tria causa della tempesta Vaia, che ha inferto quasi la metà dei cinque miliardi di euro di danni stimati. E in effetti un po’ lo è stato, un bollettino di guerra. Anzi tutto per i 37 morti legati alle conseguenze delle violentissime perturbazioni che prima si sono appunto concentrate tra Alto Adige e...

LaTendaTv : Questa settimana a 'Per Sport' si parla di Silca Ultralite Triathlon. Ospiti in studio il presidente Aldo Zanetti e… -