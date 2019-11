Il senatore del M5s Trizzino boccia Di Maio | Ci siamo imborghesiti | non può fare il

SPILLO/ Se la cultura dell'odio colpisce il senatore a vita Andreotti : Il caso della commissione Segre continua a far parlare di sé, ma non ci si accorge della mobilitazione di certa sinistra contro Andreotti

“E se ci sciogliessimo tutti?”. La lettera aperta del senatore Primo Di Nicola (M5s) : Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta del senatore M5s Primo De Nicola, vicepresidente della Commissione di vigilanza Rai e membro della commissione Finanze del Senato. La sua riflessione parte dall’esito delle elezioni in Umbria per arrivare alle paure che sono alla radice di una crisi di valori prima che di consensi. E’ inutile girarci intorno. La sconfitta del campo progressista, delle forze dell’attuale maggioranza, ...

Luigi Cesaro - il Senato rimanda in Giunta la richiesta di uso delle intercettazioni del senatore di Forza Italia : Il caso Luigi Cesaro torna alla Giunta delle elezioni. L’Aula di palazzo Madama ha rinviato all’organismo che si occupa di immunità parlamentari l’esame della richiesta di autorizzazione all’utilizzazione di intercettazioni telefoniche sul Senatore di Forza Italia, detto Giggino a purpetta, coinvolto in un’inchiesta della procura di Napoli Nord. Con lui sono indagate 29 persone, compreso il figlio Armando Cesaro capogruppo di Forza ...

“Abbiamo cambiato un centravanti col pisello confuso con uno dal pisello grande” – Il tweet di La Russa fa discutere : le precisazioni del senatore : Ignazio La Russa senza peli sulla lingua: l’amarezza per la sconfitta dell’Inter nel Derby d’Italia e le precisazioni sul suo tweet… ‘hard’ Amara sconfitta ieri al Meazza per l’Inter di Antonio Conte nel Derby d’Italia: i nerazzurri hanno ceduto per 1-2 alla Juventus di Sarri, lasciando delusi tantissimi tifosi. Tra questi c’è anche Ignazio La Russa, che ha manifestato su Twitter tutto ...

Morte Squinzi - le parole del presidente della Regione Lombardia e del senatore Corti : “Cordoglio e vicinanza alla famiglia. Ci lascia innanzitutto una persona perbene. Un imprenditore capace e lungimiramte che e’ stato protagonista della storia recente dell?industria lombarda e italiana. Non lo dimenticheremo mai ricordandolo sempre come un modello da seguire” Sono le dichiarazioni del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo la Morte di Giorgio Squinzi. “Un imprenditore – ha ...

Usa - ricoverato in ospedale Bernie Sanders : sospesa la corsa alla primarie del senatore democratico : Bernie Sanders è stato costretto a sospendere la sua corsa alla Casa Bianca. Il senatore democratico del Vermont, candidato alle primarie, è stato ricoverato in ospedale a Las Vegas per un’ostruzione a un’arteria: già operato, al senatore 78enne sono stati inseriti con successo due stent. “Durante un evento elettorale – ha spiegato il consigliere di Sanders Jeff Weaver in una nota – il senatore ha avuto un po’ ...

Armando Siri - Giunta per le immunità dà via libera a sequestro pc del senatore leghista : Via libera della Giunta per le immunità del Senato al sequestro del computer di Armando Siri, l'ex sottosegretario ai Trasporti leghista. I voti favorevoli sono stati 13: M5s, Pd, Italia Viva, Leu e Gruppo Misto; contrari in 8: Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Ora il voto deve essere confermato dall'Aula di Palazzo Madama.Continua a leggere

Armando Siri - la giunta delle Immunità dice sì al sequestro del pc del senatore della Lega : La giunta delle elezioni e delle Immunità, ha dato il via libera al sequestro del computer di Armando Siri, ex sottosegretario leghista ai Trasporti, con 13 voti favorevoli e 8 contrari. L’organismo presieduto da Maurizio Gasparri era chiamato a decidere sulla richiesta della procura di Milano di sequestro del pc del senatore leghista, finito al centro di una indagine su un presunto autoriciclaggio, dopo il prestito ottenuto da Siri, da un ...

Termini - banda di algerini rapina senatore del M5S e giudice della Cassazione : Andrea Pegoraro I ladri hanno messo a segno i due colpi in poco tempo. La polizia è riuscita a trovare gli oggetti rubati in un bed and breakfast vicino alla stazione Sono stati derubati nel giro di poco tempo dagli stessi ladri, una banda di giovani nord africani che ha messo a segno i colpi nella zona della stazione Termini. Vittime di questa brutta esperienza sono stati il senatore del Movimento 5 Stelle Gabriele Lanzi e un ...