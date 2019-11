I migranti climatici | l’esodo biblico che può travolgere l’Europa

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 16 novembre 2019) Entro la fine del secolo, circa il 7% della popolazione mondiale, compresi gli abitanti di molte città costiere italiane, compresi quelli di Venezia – duramente colpita nei giorni scorsi e ancora oggi da tempeste e inondazioni – rischia di finire sott’acqua. Lo dice una recente ricerca dell’Università di Princeton che va a mettere in evidenza che tutta questa rapida crescita dei livelli dei mari potrebbe aggravare l’esposizione ai rischi d’inondazione per milioni di persone, a cominciare proprio dagli Stati Uniti. Città come Boston, New York, New Orleans e Miami sono a rischio e le prime avvisaglie ci sono già state con l’erosione di diverse isole. Anche altri Stati possono soffrire le conseguenze dell’innalzamento dei mari, ad esempio i Paesi Bassi o Singapore.“Gli esempi potrebbero continuare ...

