I libri che annegano a Venezia sono libri che bruciano

Venezia - centinaia di libri distrutti nella storica Libreria Acqua Alta : “L’acqua alta ce l’aspettiamo - ma così alta no”. E la mareggiata distrugge anche l’edicola storica : Quando varcano la sua soglia, dopo averla finalmente trovata nel groviglio di calli, i turisti rimangono tutti a bocca aperta, estasiati davanti a quella che è stata definita “la Libreria più bella del mondo“. È la Libreria Acqua alta di Venezia, chiamata così perché, essendo affacciata direttamente su uno dei canali, il proprietario Luigi Frizzo ha pensato di disporre i suoi libri all’interno di una gondola (vera!), barche e ...

Nel cuore della Bretagna c’è il paradiso dei libri : Bécherel - 700 abitanti e 15 librerie : Dalla Festa del libro nel periodo pasquale al Festival Europeo del Greco antico e del Latino, il piccolo borgo medievale di Bécherel, in Francia, è stato ribattezzato il "paradiso dei libri", dove a fronte di soli 700 abitanti ci sono ben 15 libreria: in media c'è un negozio che vende libri ogni 46 abitanti.Continua a leggere

20 scrittori che odiano i film (capolavoro) tratti dai loro libri : Shining, romanzo (1977) vs film (1980)Colazione da Tiffany, romanzo (1958) vs film (1961)Lo Squalo, romanzo (1974) vs film (1975)Mary Poppins, romanzo (1934) vs film (1964)Fuga di mezzanotte, romanzo (1977) vs film (1978) Questo mio folle cuore, romanzo (1948) vs film (1949)So cosa hai fatto, romanzo (1973) vs film (1997)Forrest Gump, romanzo (1986) vs film (1994)Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, romanzo (1964) vs film (1971)American ...

libri e social network. Questo è il tempo che hai sprecato per stare online (e non leggere) : Quando ci svegliamo al mattino, ancora prima di sorseggiare il caffè, prendiamo in mano il nostro smartphone e dopo una sbirciatina veloce a quello che accade sui social network siamo pronti per iniziare la giornata. Ma quello del mattino, non è l’unico momento che dedichiamo al mondo del web. Il tempo che trascorriamo sui social network infatti è davvero tanto, ma Questo non è l’unico dato preoccupante. Quello che dovrebbe far riflettere ...

#ioleggoperché raggiunge 1 milione di libri donati alle scuole : Le donazioni di libri per la campagna #ioleggoperché dell'Aie raggiunge quota un milione di libri. In dieci giorni, a ottobre, sono stati donati circa 300mila volumi. Per il ministro Fioramonti e Ricardo Franco Levi dell'Associazione Italiana Editori un grande risultato, che ribadisce la centralità del libro nella formazione dei giovani.Continua a leggere

Palermo : social almeno una volta al giorno ma anche libri e cinema - il ritratto dei giovani (3) : (Adnkronos) - Nel questionario sono state inserite anche due domande sul tema del bullismo e cyberbullismo. L’1% non sa cosa siano; l'1,6% li considera una bravata e/o uno scherzo e approvazione al gesto; il 2,9% condanna entrambi i fenomeni e il 94,5% sostiene che siano una forma di violenza e/o un

Palermo : social almeno una volta al giorno ma anche libri e cinema - il ritratto dei giovani (2) : (Adnkronos) - Secondo la ricerca, il 91% degli intervistati va al cinema e circa due studenti su tre, almeno una volta in 12 mesi, sono anche andati al teatro (61,6%), a visitare musei e mostre (63,4%) e monumenti (68,2%). Meno fruiti sono gli spettacoli musicali (il 57,7% non vi ha partecipato nei

I libri fantasy che un appassionato del genere non può farsi sfuggire : Storie di mondi sommersi, di principesse magiche e di battaglie epiche, questi sono i tratti distintivi dei libri fantasy...

Pseudobiblion - da J.K. Rowling a “I Promessi Sposi” : che cosa sono i libri immaginari : Dalle Fiabe di Beda il Bardo del mondo di Harry Potter al Necronomicon di Lovecraft, dai Promessi Sposi di Manzoni all'Enciclopedia Galattica del Ciclo della Fondazione di Asimov. Di pseudobioblion sono piene le nostre storie: ma che che cos'è esattamente uno Pseudobiblion? Da dove viene questo nome?Continua a leggere

Nella serie Netflix di The Witcher comparirà uno dei personaggi chiave presente nei libri : Sembra che presto riceveremo nuovi filmati e un trailer per la serie The Witcher di Netflix, ma, intanto, otteniamo alcuni dettagli interessanti dal Corriere della Sera, che è stato in esclusiva sul set della serie. Sul set il famoso quotidiano ha assistito a una scena in particolare che rivelava un nuovo personaggio per lo show che alcuni fan di lunga data conosceranno sicuramente. Stiamo parlando del principe Duny, precedentemente noto come ...