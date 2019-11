“I figli di Tom Cruise sono stati spinti da Scientology a odiare la madre” | parla la

Vanno al cimitero ma cadono nella tomba di famiglia : volo di due metri per madre e figlia - grave una delle due : madre e figlia si erano recate questa mattina a fare visita ai defunti nel cimitero di Balestrate (Palermo) ma mentre deponevano i fiori nella tomba del loro congiunto, il pavimento della cappella di famiglia ha ceduto e le due donne, dopo un volo di quasi due metri, sono precipitate nell’ossario sottostante. Soccorse dai sanitari del 118 e dai vigili del fuoco, sono state estratte dal loculo e trasportate all’ospedale di Partinico. ...

La nuora di Placido Domingo uscita da Scientology dopo 22 anni : “I figli di Tom Cruise isolati” : Sam Domingo, nuora di Placido Domingo, ha ingaggiato una battaglia contro Scientology, chiesa di cui ha fatto parte per 22 anni e dalla quale si è recentemente distaccata insieme ai suoi 3 figli. La donna ha raccontato di avere visto alcuni dei membri più famosi della setta prestare la propria vita al culto di Scientology, fino a modificarne le caratteristiche principali pur di aderire al credo della setta. I figli di Tom Cruise ...

Alessia Marcuzzi - quant’è cresciuto il figlio Tommaso : “Sembrate fratelli!” : Alessia Marcuzzi è la nuova regina di Temptation Island Vip. Dopo Simona Ventura, che lo scorso anno ha inaugurato la prima edizione del docu reality riservato ai volti (più o meno) noti, la Pinella è sbarcata in Sardegna per raccontare il viaggio dei sentimenti di 6 coppie, a cui si sono aggiunte 2 in corsa. E se l’inizio è stato decisamente in salita, puntata dopo puntata la presentatrice romana è riuscita a conquistare il pubblico e ...

India - trova neonata sepolta viva mentre scava la tomba per la figlia : Stava scavando la tomba per seppellire la figlia, morta mercoledì, pochi minuti prima di venire alla luce, quando la sua vanga ha colpito un vaso, infossato nella terra. Si è fermato e ha sentito dei vagiti provenire da quel recipiente. «Ad un certo punto ho pensato che mia figlia fosse tornata a vivere. Ma in realtà i pianti arrivavano dal vaso», ha spiegato al Times of India un uomo Indiano, Hitesh Sirohi, che l’ha disseppellito e l’ha aperto. ...

Paco Fabrini - il "figlio" di Er Monnezza muore a 46 anni travolto da un'automobile : Paco Fabrini, più noto nel mondo del cinema come Rocky Giraldi, il "figlio" di Er Monnezza in una serie di film con Tomas Milian, ha perso la vita nella notte tra il 13 e il 14 ottobre, a soli 46 anni. L'attore, residente a Ronciglione nei pressi di Roma, è stato investito da un pirata della strada

Marina Giulia Cavalli a Non è la D’Urso : «Grazie a Stefania Gatti e alla scrittura automatica parlo con mia figlia morta» : Non è la D’Urso, Marina Giulia Cavalli: «Grazie a Stefania Gatti e alla scrittura automatica parlo con mia figlia morta». Nel primo blocco di Live che abbiamo seguito in diretta su Leggo.it, si parla di vita dopo la morte e di restare in contatto con le persone che non ci sono più. Marina Giulia Cavalli ha perso la figlia di 21 anni per una leucemia, un dolore fortissimo che l’attrice di un Posto al Sole è riuscita ad attenuare ...

Paco Fabrini morto a 46 anni in un incidente : da bambino interpretò il figlio di Tomas Milian : È morto Paco Fabrini: l’ex attore, 46 anni, è deceduto dopo un incidente stradale avvenuto a Ronciglione (Viterbo). Da bambino era diventato famosissimo nel ruolo di Rocky Giraldi, il figlio del celebre ispettore interpretato da Tomas Milian. La sua carriera da attore, però, si era interrotta ad appena 13 anni e, crescendo, l’uomo si era trasferito nel comune del Viterbese dove lavorava come pizzaiolo. Paco Fabrini era figlio di una ...

Marina Giulia Cavalli : "Ho parlato sette - otto mesi con mia figlia Arianna attraverso la scrittura automatica" (video) : Marina Giulia Cavalli, ospite di 'Live Non è la D'Urso', in onda, domenica 13 ottobre 2019, ha raccontato di aver avuto un contatto, attraverso la scrittura automatica, con la figlia Arianna, morta, a solo 21 anni, per una brutta leucemia:prosegui la letturaMarina Giulia Cavalli: "Ho parlato sette - otto mesi con mia figlia Arianna attraverso la scrittura automatica" (video) pubblicato su Gossipblog.it 13 ottobre 2019 22:21.

Grey’s Anatomy - Caterina Scorsone : perché Amelia e Owen non hanno figli : Caterina Scorsone spiega perché Amelia e Owen non hanno avuto figli Da quando, nel corso della 16×02 di Grey’s Anatomy, Amelia Shepherd ha deciso – insieme al suo compagno Link – di portare avanti l’inaspettata gravidanza, i fan del Medical-Drama non hanno mai smesso di chiedersi i motivi che hanno spinto la dottoressa a cambiare idea circa la possibilità di diventare madre. A ben vedere, infatti, una delle ...

Archeologia - eccezionale scoperta in Salento : due scheletri - forse padre e figlio - abbracciati in una tomba messapica [GALLERY] : Gli archeologi del Laboratorio di Antropologia Fisica dell’Università del Salento, coinvolti inizialmente in un’azione di recupero di resti scheletrici parecchio datati, hanno compiuto una rara scoperta a Roca Vecchia. Scoperchiando una tomba messapica risalente al V secolo a.C, cioè a 2500 anni fa, sono emersi due scheletri fossilizzati in un abbraccio. Sembra che si tratti di un adulto (forse un uomo) e di un bambino (di circa 5 ...

Rosanna Lambertucci/ "Mia figlia morì appena nata - da poco ho scoperto la sua tomba" : Rosanna Lambertucci a Storie Italiane, la conduttrice tv Rai racconta la sua storia, a cominciare dal dramma della figlia morta appena nata

Eva Henger contro il fidanzato della figlia : «Lucas Peracchi ha ‘lobotomizzato’ Mercedesz. È successa una cosa gravissima» : Eva Henger ha paura per sua figlia Mercedesz e continua a metterla in guardia dal fidanzato Lucas Peracchi. Dalle pagine di “Nuovo” non usa mezzi termini per parlare di lui: «Il loro è un rapporto malato. Lucas è un manipolatore e mia figlia è succube. Non la ama perché l’ha allontanata dalla famiglia, privandola dell’amore materno». Nell’intervista la 46enne parla di un episodio in particolare. «Due mesi fa è successa una ...

Eva Henger : "Mia figlia Mercedesz lobotomizzata da Lucas Peracchi" : In un'intervista concessa al settimanale Nuovo, Eva Henger ha usato parole molto dure nei confronti del fidanzato della figlia Mercedesz, ossia Lucas Peracchi. L'ex attrice di film per adulti ha detto:Lucas è un manipolatore e mia figlia è succube. Lui non la ama perché l’ha allontanata dalla famiglia, privandola dell’amore materno. Due mesi fa è successa una cosa gravissima. Mia figlia ha subito un torto che nessuna donna dovrebbe subire. ...