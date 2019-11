Fonte : blogo

(Di sabato 16 novembre 2019) C’erano una volta le copertine nei. Non se ne poteva fare a meno, quasi fosse una regola non scritta dello spettacolo, come i fiori sul palco dell’Ariston o l’orario notturno di un qualsiasi programma di Gigi Marzullo.Ivenivano inseguiti, corteggiati e blindati al pari di calciatori di serie A. La loro presenza era capace di indirizzare l’andamento di un’intera annata televisiva.Idaiglispariscono del tutto pubblicato su TVBlog.it 16 novembre 2019 10:45.

SerieTvserie : I comici scompaiono dai talk politici. Gnocchi finisce a notte fonda, mentre gli altri spariscono del tutto -