I 10 migliori piloti visti al cinema

Fonte : wired

(Di sabato 16 novembre 2019) https://www.youtube.com/watch?v=HAiYY6kxVig Il pilota d’auto alnon è solo il corridore professionista, è anche quello che rimane in macchina durante la rapina, oppure quello che per lavoro trasporta criminali. O ancora quello che non fa niente di tutto ciò, ma tra le proprie abilità deve avere il fatto di essere un ottimo pilota. Di certo è un pilota professionista Ken Miles, il corridore realmente esistito raccontato in Le Mans ‘66 che progettò assieme a Shelby (e poi guidò) l’auto Ford che per la prima volta vinse una 24 ore di Le Mans contro le premiatissime Ferrari. Miles è il pilota classico, quello che non ha paura di rischiare, ha un carattere irruento, non bada troppo alla precisione e di certo non è in grado di fare fini giochi politici. Anzi, è marginalizzato proprio per il suo carattere aspro ma in pista è imbattibile. Questa figura è quella tipica, eppure i...

